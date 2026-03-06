हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसेमीफाइनल में टीम इंडिया से हारने पर क्या बोले कप्तान हैरी ब्रूक? हैरान करने वाला बयान आया सामने

सेमीफाइनल में टीम इंडिया से हारने पर क्या बोले कप्तान हैरी ब्रूक? हैरान करने वाला बयान आया सामने

India vs England Semi Final: सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश पाया. उसके बाद जानिए कप्तान हैरी ब्रूक ने क्या कहा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Mar 2026 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

Harry Brook on Semi Final Loss: रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई. अब टीम इंडिया को फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ना है. मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रन बनाए थे, मगर जैकब बैथेल की 105 रनों की शतकीय पारी के बावजूद इंग्लैंड की टीम लक्ष्य से 7 रन दूर रह गई. इस हार के बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि उन्हें सेमीफाइनल हारने का कोई दुख नहीं है.

254 रनों का विशालकाय लक्ष्य चेज करने आई इंग्लैंड 19वें ओवर तक भी मैच में बनी हुई थी. जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या द्वारा फेंके गए 18वें और 19वें ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 15 रन आए थे. इन्हीं 2 ओवरों के कारण इंग्लैंड जीत से दूर चला गया.

हैरी ब्रूक का चौंकाने वाला बयान

मैच के बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा कि सेमीफाइनल में हारने पर वो निराश जरूर हैं, लेकिन उन्हें अपनी टीम पर गर्व है. उन्होंने कहा कि बतौर कप्तान वो इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते थे. ब्रूक ने कहा कि इंग्लैंड के लिए पूरा टूर्नामेंट बढ़िया साबित हुआ, लेकिन आज किस्मत ने साथ नहीं दिया. ब्रूक ने टीम पर गर्व करते हुए कहा कि सबने अपनी-अपनी भूमिका को अच्छे ढंग  से निभाया. दुर्भाग्यवश सेमीफाइनल की चुनौती को पार नहीं कर पाए.

बुमराह पर दिया ये बयान

हैरी ब्रूक ने जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा, "वो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और शायद मौजूदा दौर में विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज भी. वो लंबे समय से बेहतरीन गेंदबाजी करते रहे हैं. भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार फील्डिंग की. अक्षर पटेल द्वारा लिया गया गया कैच भी बहुत बेहतरीन रहा. भारतीय टीम तारीफ के काबिल है."

आपको याद दिला दें कि अक्षर पटेल ने मुकाबले में एक बेहतरीन कैच लपका और बाउंड्री पर शिवम दुबे के साथ उनकी जुगलबंदी भी देखने लायक रही. दूसरी ओर वानखेड़े की पिच पर जब सब गेंदबाजों की धुनाई हो रही थी, वहां बुमराह ने 4 ओवरों में सिर्फ 33 रन दिए.

यह भी पढ़ें:

IND vs ENG: सेमीफाइनल में जीत के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा, मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक से क्या बात हुई थी?

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 06 Mar 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
England Cricket Team Harry Brook INDIAN CRICKET TEAM IND Vs ENG Semi Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सेमीफाइनल में टीम इंडिया से हारने पर क्या बोले कप्तान हैरी ब्रूक? हैरान करने वाला बयान आया सामने
सेमीफाइनल में टीम इंडिया से हारने पर क्या बोले कप्तान हैरी ब्रूक? हैरान करने वाला बयान आया सामने
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे महंगे स्पेल, इस दिग्गज का नाम भी इस शर्मनाक लिस्ट में शामिल
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे महंगे स्पेल, इस दिग्गज का नाम भी इस शर्मनाक लिस्ट में शामिल
क्रिकेट
ICC टूर्नामेंट्स के फाइनल में भारत-न्यूजीलैंड कितने बार आए आमने-सामने, जानें कैसा है रिकॉर्ड?
ICC टूर्नामेंट्स के फाइनल में भारत-न्यूजीलैंड कितने बार आए आमने-सामने, जानें कैसा है रिकॉर्ड?
क्रिकेट
IND vs ENG: सेमीफाइनल में जीत के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा, मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक से क्या बात हुई थी?
सेमीफाइनल में जीत के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा, मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक से क्या बात हुई थी?
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
बिहार
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
जनरल नॉलेज
अमेरिका में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, जानें किस पायदान पर आते हैं हिंदू-मुस्लिम?
अमेरिका में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, जानें किस पायदान पर आते हैं हिंदू-मुस्लिम?
ट्रेंडिंग
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget