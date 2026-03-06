Harry Brook on Semi Final Loss: रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई. अब टीम इंडिया को फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ना है. मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रन बनाए थे, मगर जैकब बैथेल की 105 रनों की शतकीय पारी के बावजूद इंग्लैंड की टीम लक्ष्य से 7 रन दूर रह गई. इस हार के बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि उन्हें सेमीफाइनल हारने का कोई दुख नहीं है.

254 रनों का विशालकाय लक्ष्य चेज करने आई इंग्लैंड 19वें ओवर तक भी मैच में बनी हुई थी. जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या द्वारा फेंके गए 18वें और 19वें ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 15 रन आए थे. इन्हीं 2 ओवरों के कारण इंग्लैंड जीत से दूर चला गया.

हैरी ब्रूक का चौंकाने वाला बयान

मैच के बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा कि सेमीफाइनल में हारने पर वो निराश जरूर हैं, लेकिन उन्हें अपनी टीम पर गर्व है. उन्होंने कहा कि बतौर कप्तान वो इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते थे. ब्रूक ने कहा कि इंग्लैंड के लिए पूरा टूर्नामेंट बढ़िया साबित हुआ, लेकिन आज किस्मत ने साथ नहीं दिया. ब्रूक ने टीम पर गर्व करते हुए कहा कि सबने अपनी-अपनी भूमिका को अच्छे ढंग से निभाया. दुर्भाग्यवश सेमीफाइनल की चुनौती को पार नहीं कर पाए.

बुमराह पर दिया ये बयान

हैरी ब्रूक ने जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा, "वो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और शायद मौजूदा दौर में विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज भी. वो लंबे समय से बेहतरीन गेंदबाजी करते रहे हैं. भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार फील्डिंग की. अक्षर पटेल द्वारा लिया गया गया कैच भी बहुत बेहतरीन रहा. भारतीय टीम तारीफ के काबिल है."

आपको याद दिला दें कि अक्षर पटेल ने मुकाबले में एक बेहतरीन कैच लपका और बाउंड्री पर शिवम दुबे के साथ उनकी जुगलबंदी भी देखने लायक रही. दूसरी ओर वानखेड़े की पिच पर जब सब गेंदबाजों की धुनाई हो रही थी, वहां बुमराह ने 4 ओवरों में सिर्फ 33 रन दिए.

