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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL खेले इस खिलाड़ी ने मैच से पहले किया कोकीन का नशा, न्यूजीलैंड के इस प्लेयर पर लगा इतने साल का बैन

IPL खेले इस खिलाड़ी ने मैच से पहले किया कोकीन का नशा, न्यूजीलैंड के इस प्लेयर पर लगा इतने साल का बैन

न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डग ब्रेसवेल (Doug Bracewell) 2025 में ड्रग टेस्ट में फेल हो गए थे, उन्होंने मैच के दौरान कोकीन के सेवन की बात कबूल की थी. अब उन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है.

By : शिवम | Updated at : 25 Apr 2026 05:16 PM (IST)
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न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर डग ब्रेसवेल अपने करियर में कई बार विवादों में घिरे, वह एक बार फिर चर्चा में हैं. पिछले साल सितंबर में रूटीन ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद ब्रेसवेल पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है. बता दें कि ड्रग टेस्ट में फेल होने के 2 महीने बाद उन्होंने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. वह IPL में भी खेल चुके हैं.

डग ब्रेसवेल पर लगा बैन 24 नवंबर, 2025 से प्रभावी हो गया, जो 23 नवंबर, 2027 तक रहेगा. क्रिकेटर ने ये माना था कि उन्होंने मैच के दौरान कोकीन का नशा किया था. ये काउंटी चैंपियनशिप में एसेक्स बनाम समरसेट मैच की बात है. ब्रेसवेल एसेक्स के लिए खेलते थे.

रिपोर्ट के अनुसार चेम्सफोर्ड में खेले गए उस मुकाबले के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद और दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ब्रेसवेल ने कोकीन का नशा किया था. इसके बाद भी वह मैच खेलने गए. उन्होंने पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 1 विकेट लिया था. इस मैच को उनकी टीम एसेक्स 7 विकेट से जीत गई थी.

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ब्रेसवेल पर लगा 2 साल का बैन

इंग्लैंड के क्रिकेट रेगुलेटर ने डग ब्रेसवेल पर 2 साल का बैन लगाया है. एसेक्स ने भी इस फैसले का समर्थन किया. हालांकि उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि वह ब्रेसवेल की रिहैबिलिटेशन में मदद करेंगे.

डग ब्रेसवेल क्रिकेट करियर

ब्रेसवेल ने अपने क्रिकेट करियर में 28 टेस्ट और 21 इंटरनेशनल वनडे मैच खेले, जिसमें क्रमश 74 और 26 विकेट लिए. टेस्ट में वह 2 बार फाइव विकेट हॉल कर चुके हैं. इसके आलावा उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 20 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले, जिसमें 20 विकेट लिए.

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इसके आलावा डग ब्रेसवेल ने 137 फर्स्ट क्लास मैचों में 422 विकेट लिए. लिस्ट ए के 93 मैचों में उनके नाम 112 विकेट हैं. 99 टी20 मैचों में उन्होंने कुल 99 विकेट लिए.

डग ब्रेसवेल आईपीएल में दिल्ली के लिए खेल चुके हैं. 2012 में दिल्ली फ्रेंचाइजी (तब दिल्ली डेयरडेविल्स) के लिए खेले थे, हालांकि उन्हें सिर्फ 1 मैच में खेलने का मौका मिला जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 25 Apr 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals New Zealand Cricket Team Cocaine Drug Test New Zealand Cricketer IPL Doug Bracewell
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