विराट कोहली जो पानी पीते हैं, वो एक लीटर कितने रुपये का मिलता है? कीमत उड़ा देगी होश

Virat Kohli Alkaline Water Price: विराट कोहली ने बीते शुक्रवार (24 अप्रैल) गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था. चेज करते हुए कोहली ने 44 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 81 रन बनाए थे, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब मिला. अपनी शानदार फिटनेस के चलते 37 साल की उम्र में कोहली इतनी शानदार पारियां खेल रहे हैं. उनकी फिटनेस में पानी अहम किरदार अदा करता है. तो आइए जानते हैं कि कोहली कौन सा पानी पीते हैं और उसकी कीमत क्या है.

कौन सा पानी पीते हैं विराट कोहली?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोहली जो पानी पीते हैं, उसे ब्लैक वॉटर कहते हैं. उनका पानी अल्कलाइन होता है. यह साधारण पानी से ज्यादा फायदेमंद होता है. इस पानी का ph ज्यादा होता है. इससे एसिडिटी की दिक्कत कम हो जाती है. इसके अलावा पानी में कई तरह के मिनिरल्स होते हैं, जो जिस्म को एनर्जी देने का काम करते हैं.

कितनी है विराट कोहली के पानी की कीमत?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोहली के ब्लैक अल्कलाइन वॉटर की कीमत 400 से लेकर 4000 रुपये तक बताई जाती है. इस तरह कोहली का पानी साधारण से अलग है.

आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप कोहली के नाम

गुजरात के खिलाफ शानदार पारी खेलने बाद ऑरेंज कैप कोहली के सिर पर सज गया है. उन्होंने 7 मैचों की 7 पारियों में 54.67 की औसत और 163.18 के स्ट्राइक रेट से 328 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं.

गौरतलब है कि कोहली ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 274 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 266 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 39.95 की औसत और 133.76 के स्ट्राइक रेट से 8989 रन बना लिए हैं, जिमसें 8 शतक और 66 अर्धशतक शामिल हैं. उनका हाई स्कोर 113* रनों का रहा है. कोहली ने टूर्नामेंट में 300 छक्कों और 800 चौकों का आंकड़ा पार कर लिया है.

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