भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से शुरू हो रही है. पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. उससे पहले टीम मैनेजमेंट के लिए बेस्ट प्लेइंग इलेवन तैयार करना जैसे सिर दर्द देने वाला काम बन गया है. खासतौर पर विकेटकीपर का स्लॉट बड़ी चिंता खड़ी कर रहा है. टेस्ट टीम के उपकप्तान ऋषभ पंत चोट से वापसी कर रहे होंगे, दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़कर जुरेल ने भी प्लेइंग इलेवन में स्थान मिलने का दावा ठोका है.

ध्रुव जुरेल ने इसलिए भी टीम इंडिया मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि सिर्फ दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने शतकीय पारी खेली थी. इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने पहले टेस्ट में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल, दोनों को प्लेइंग इलेवन में जगह देने की बात कही है.

पंत-जुरेल दोनों को मौका दें...

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहा, "ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल, दोनों स्क्वाड में हैं. ऋषभ, उपकप्तान हैं इसलिए वो खेलेंगे. वो खेलेंगे और उन्हें खेलना भी चाहिए. मेरा मानना है कि ध्रुव जुरेल को भी मौका मिलना चाहिए. प्लेइंग इलेवन में उनके लिए भी जगह होनी चाहिए. सवाल ये होगा कि आप टॉप ऑर्डर से साई सुदर्शन को बाहर करेंगे या लोवर ऑर्डर से नितीश कुमार रेड्डी को."

नितीश को बाहर कर दो

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि साई सुदर्शन को नंबर-3 पर बने रहना चाहिए, लेकिन नितीश कुमार रेड्डी ने अपने स्थान पर आकर कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया है. चोपड़ा ने कहा कि नितीश को बाहर किया जा सकता है, जिससे ध्रुव जुरेल के लिए जगह खाली हो जाएगी.

