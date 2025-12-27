26 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में विदर्भ ने हैदराबाद को 89 रनों से हरा दिया था. ध्रुव शोरे प्लेयर ऑफ द मैच बने, जिन्होंने 109 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. उनके बल्ले से यह शतकीय पारी 141.5 के स्ट्राइक रेट से निकली. दरअसल सेंचुरी लगाकर ध्रुव शोरेल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

ध्रुव शुरेल का यह लिस्ट-A मैचों में लगातार पांचवां शतक रहा. वो अब लिस्ट-ए क्रिकेट में लगातार पारियों में शतक लगाने के मामले में एन जगदीशन के बराबर आ गए हैं, जगदीशन लिस्ट-ए क्रिकेट में लगातार 5 पारियों में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे, अब इस मामले में ध्रुव शोरे उनके साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए हैं. जगदीशन लिस्ट-ए क्रिकेट में लगातार 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे. ध्रुव शोरे की बात करें तो वो IPL में चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 का सीजन था, जब एन जगदीशन ने लगातार 5 मैचों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. इसी दौरान उनकी 277 रनों की ऐतिहासिक पारी भी आई थी, जो लिस्ट-A क्रिकेट में किसी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है.

कुमार संगाकारा, करुण नायर, देवदत्त पडिक्कल और अल्वीरो पीटरसन लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास में लगातार 4 शतक लगाने का कारनामा कर चुके हैं. इनमें संगाकारा अकेले क्रिकेटर हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार चार मैचों में शतक लगाया था.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विदर्भ की टीम ग्रुप B में है, जो अभी तक 2 मैचों में एक जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है. हैदराबाद के खिलाफ मैच में विदर्भ ने 365 रन बना डाले थे, इसके जवाब में हैदराबाद की पूरी टीम 276 रनों पर सिमट गई थी.

