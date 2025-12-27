मैच से पहले मैदान पर कोच को आया हार्ट अटैक, सपोर्टिंग स्टाफ ने दी CPR; हॉस्पिटल में हो गई मौत

बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुक्रवार, 26 दिसंबर से शुरू हुआ है, आज लीग के दूसरे दिन एक दुखद खबर आई. शनिवार को लीग का तीसरा मैच राजशाही और ढाका कैपिटल्स के बीच था, जिसके शुरू होने से पहले ही ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली जकी अचानक मैदान पर गिर गए. सपोर्टिंग स्टाफ ने दी कोच को CPR दी गई, फिर अस्पताल ले जाया गया. लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025-26 संस्करण में अपने मैच से पहले सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ढाका कैपिटल्स की टीम अभ्यास कर रही थी. रिपोर्ट के मुताबिक महबूब अली ने टीम की तैयारियों के बारे में भी बात की. उन्होंने आज मैच से पहले प्री-मैच ड्रिल में हिस्सा भी लिया था, लेकिन तब वह अचानक मैदान पर बेहोश होकर गिर पड़े. वहां मौजूद सपोर्ट स्टाफ द्वारा उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई, सीपीआर भी दिया गया. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया.

ढाका कैपिटल्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, ढाका कैपिटल्स परिवार के असिस्टेंट कोच को हार्ट अटैक आया, वह उनका निधन हो गया है. इस अपूरणीय क्षति से हम बहुत दुखी हैं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं."

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दी श्रद्धांजलि

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पोस्ट करते हुए लिखा, "बोर्ड बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2026 में ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच महबूब अली जकी (59) के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है. उनका निधन आज, 27 दिसंबर 2025 को सिलहट में दोपहर लगभग 1:00 बजे हुआ. तेज गेंदबाजी और बांग्लादेश क्रिकेट के विकास में महबूब अली जकी के समर्पण और अमूल्य योगदान को गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस दुखद समय में उनके परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और पूरे क्रिकेट जगत के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है."