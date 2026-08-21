वर्ल्ड कप में दूसरे राउंड का शेड्यूल सामने आया, जानें भारत कब-कब खेलेगा?

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में दूसरे राउंड का शेड्यूल तय हो गया है. इस विश्व कप टूर्नामेंट में कुल 16 टीम भाग ले रही हैं, पहले राउंड के बाद कुल आठ टीम एलिमिनेट हो चुकी हैं. बाकी 8 टीमों को चार-चार के 2 ग्रुप में बांटा गया है. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से हराने के बाद दूसरे चरण में प्रवेश किया था, लेकिन आगे की चुनौती उसके लिए बहुत कठिन होगी.

पहले राउंड में भारत को ग्रुप डी में रखा गया था. पहले मुकाबले में भारत को वेल्स पर 3-1 से जीत मिली, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 2-4 से हरा दिया था. ऐसे में टीम इंडिया 19 अगस्त को पाकिस्तान के साथ ड्रॉ खेलकर या उसे हराकर ही दूसरे राउंड में पहुंच सकती थी. भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 5-3 से हराया था.

भारत को मिला ग्रुप ई

दूसरे चरण के मैच आज से शुरू होंगे, लेकिन भारत का पहला मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा. भारत, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना को ग्रुप ई में रखा गया है. वहीं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन और बेल्जियम ग्रुप एफ में मौजूद हैं. गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया की सभी टॉप-8 टीम वर्ल्ड कप के दूसरे स्टेज में पहुंची हैं.

ग्रुप ई: भारत, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना

ग्रुप एफ: ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी

भारत का शेड्यूल

दूसरे राउंड में भारत का पहला मैच 22 अगस्त को नीदरलैंड्स के साथ होगा, जो अब तक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में अजेय है. टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला 24 अगस्त को अर्जेंटीना के साथ खेलेगी. दूसरे चरण में प्रत्येक टीम केवल 2 ही मैच खेलेगी. चूंकि पहले चरण में भारत और इंग्लैंड का मैच हो चुका है, दूसरे चरण में भी उसी को मान्यता दी जाएगी, इसलिए पहले राउंड में टीम इंडिया पर जीत के आधार पर इंग्लैंड को 3 अंक दिए जा चुके हैं. उसी तरग अर्जेंटीना को भी नीदरलैंड्स पर जीत के लिए 3 अंक मिल चुके हैं.

22 अगस्त - भारत बनाम नीदरलैंड्स

24 अगस्त - भारत बनाम अर्जेंटीना

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भारत के सामने कठिन चुनौती

दूसरे राउंड में टीम इंडिया के सामने बहुत कठिन चुनौती है. इंग्लैंड, अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स, ये तीनों टीम वर्ल्ड रैंकिंग में भारत से आगे हैं. चूंकि ग्रुप ई में भारत को 2 मैच खेलने हैं, इसलिए जान लीजिए कि अर्जेंटीना से जब टीम इंडिया आखिरी बार भिड़ी तो उसे 4-2 से हार मिली थी. हालांकि नीदरलैंड्स के साथ आखिरी मुकाबले में भारत 3-2 से जीता था. मगर नीदरलैंड्स और इंग्लैंड इस विश्व कप टूर्नामेंट में अकेली 2 टीम हैं, जो अब तक हारी नहीं हैं.

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