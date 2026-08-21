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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापरिसीमन पर CM विजय ने ले लिया यू-टर्न? पी चिदंबरम ने भी साफ किया रुख

परिसीमन पर CM विजय ने ले लिया यू-टर्न? पी चिदंबरम ने भी साफ किया रुख

तमिलनाडु की तमाम विपक्षी पार्टियां परिसीमन को लेकर सीएम जोसेफ विजय को घेर रही हैं, उनका कहना है कि विजय अब अपने ही बयान और विधानसभा में पास हुए प्रस्ताव से पलट गए हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 21 Aug 2026 09:57 AM (IST)
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तमिलनाडु समेत साउथ के तमाम राज्यों ने परिसीमन को लेकर अपनी कमर कस ली है. इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से गारंटी देने की मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाने के कारण दक्षिण भारतीय राज्यों की संसद में सीटों की हिस्सेदारी कम नहीं होगी. हालांकि उनके इस बयान पर विपक्षी दल उन्हें घेर रहे हैं और माना जा रहा है कि विजय ने परिसीमन को लेकर अपना रुख बदल दिया है. सत्तारूढ़ DMK और मुख्य विपक्षी दल AIADMK ने उन पर ये आरोप लगाए हैं.  कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी कहा है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए. 

चिदंबरम ने साफ किया रुख

कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation), तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव और कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) के प्रस्ताव, इन तीनों का रुख एक ही है. लोकसभा की कुल 543 सीटों या तमिलनाडु की 39 सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए. कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सीटों की इस मौजूदा संख्या को अगले 25 साल के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए. हमें इस बात की खुशी है कि हमारे इस रुख का तमिलनाडु की पार्टी AIADMK और मुख्य विपक्षी दल (DMK) दोनों समर्थन कर रहे हैं."

क्या है सीएम विजय का रुख?

तमिलनाडु की सत्ता में कुछ महीने पहले ही आए सीएम विजय के रुख की बात करें तो उन्होंने साफ किया है कि जिन राज्यों ने आबादी पर कंट्रोल किया, उन्हें इसका नुकसान नहीं होना चाहिए. संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए. इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए मेटरनिटी लीव एक साल तक करने का फैसला लिया था, जिसे आगे लागू किया जा सकता है. इस फैसले को भी परिसीमन से जोड़कर देखा जा रहा है. 

परिसीमन पर बदल गया विजय का रुख?

दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 543 ही रखने और राज्यों का मौजूद प्रतिनिधित्व बनाए रखने  की बात थी. अब विजय ने अपने बयान में इसका जिक्र नहीं किया है और केंद्र सरकार से सिर्फ अपने राज्य की सीटें नहीं घटाए जाने की गारंटी मांगी है. यही वजह है कि DMK और AIADMK ने उन पर निशाना साधा है.

ये भी पढ़ें: 'वेस्ट बैंक को बांट देगा E1 सेटलमेंट', इजराइल के फैसले पर भड़के यूरोपीय देश

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 21 Aug 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
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