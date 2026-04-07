PSL 2026 के बीच डेविड वॉर्नर हुए गिरफ्तार, इस संगीन आरोप में पुलिस ने लिया एक्शन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) इन दिनों पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (PSL 2026) में कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं. इसी बीच खबर आई कि वॉर्नर को पुलिस ने एक संगीन आरोप में गिरफ्तार कर लिया. तो आइए जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है.

बता दें कि वॉर्नर को ऑस्ट्रेलिया में नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. वॉर्नर की पीएसएल टीम कराची किंग्स ने शुरुआती तीन लीग मैच 02 अप्रैल तक खेल लिए थे. अब चौथा मैच 09 अप्रैल को होगा. इस बीच वॉर्नर एक छोटे से ब्रेक में ऑस्ट्रेलिय लौट गए थे. News.com.au के मुताबिक, मंगलवार को सिडनी के मारौब्रा में हुई घटना के बाद वॉर्नर नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गंभीर मुसीबत में फंस गए.

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने वॉर्नर का ब्रीथ सैंपल लिया, जिसमें पाया गया कि उन्होंने लिमिट से ज्यादा शराब पी रखी थी. उनकी ब्लड रीडिंग 0.104 थी, जो ऑस्ट्रेलिया की लिमिट से डबल है. इसके आधार पर वार्नर पर आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर मारूब्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

अगले महीने कोर्ट में पेश होने का मिला निर्देश

पुलिस के बयान में कहा गया, "रविवार (05 अप्रैल) को सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस मारूब्रा के मालाबार रोड पर रैंडम ब्रीथ टेस्ट कर रही थी. एक वैन को कथित तौर पर टेस्टिंग साइट से कुछ दूरी पर रुकते और पार्क करते हुए देखा गया. ट्रैफिक और हाईवे पेट्रोल के अधिकारियों ने वाहन के पास जाकर चालक (एक 39 वर्षीय व्यक्ति) का सड़क किनारे टेस्ट किया, जिसका नतीजा पॉजिटिव आया." इस मामले में अगले महीने कोर्ट में पेशी होगी.

पीएसएल में वॉर्नर की टीम का प्रदर्शन

पीएसएल में वॉर्नर की टीम ने शुरुआती तीन मैचों में जीत दर्ज की है. कराची किंग्स ने पहले मैच में क्वेटा ग्लैटिएटर्स के खिलाफ 14 रनों से जीत दर्ज की. दूसरे मैच में टीम ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेट से हराया. तीसरे मैच में कराची किंग्स ने रावलपिंडी को 5 विकेट से शिकस्त.

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