PSL में स्टीव स्मिथ की बेइज्जती! फैंस बोले- बाबर आजम का बदला पूरा; देखें वीडियो

Steve Smith Disrespect PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (PSL 2026) में एक के बाद एक ऐसी चीज हो रही है, जो फैंस के लिए चर्चा का विषय बन रही है. अब एक ऐसी घटना हुई, जिसे लोग ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ की बेइज्जती बता रहे हैं, साथ ही इसे बाबर आजम का बदला भी कह रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि आखिर स्थिम के अपमान और बाबर के बदले का पूरा माजरा क्या है.

टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच 13वां लीग मैच चल रहा था. मैच में मुल्तान की टीम रन चेज के लिए मैदान पर थी. टीम के लिए स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान बैटिंग के लिए क्रीज पर मौजूद थे. इसी बीच एक ऐसा पल आया कि जब साहिबजादा ने ओवर की आखिरी गेंद पर स्मिथ को सिंगल लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद स्मिथ जाहिर तौर पर गुस्से में दिखाई दिए.

इस घटना ने फैंस को साल की शुरुआत याद दिला दी, जब बिग बैश लीग 2026 में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दिया था. इस तरह साहिबजादा फरहान की हरकत को फैंस बाबर के बदले से जोड़ रहे हैं. बिग बैश लीग में बाबर भी उसी तरह निराश दिखे थे, जैसे स्मिथ पीएसएल में सिंगल रन के इनकार के बाद दिखे.

यहां देखें वीडियो

Sahibzada Farhan has taken revenge on Steve Smith for insulting Bobby in BBL



🤣🤓 pic.twitter.com/UU8abhSBc4 — Jalal Haider (@jalalbalti) April 5, 2026

स्मिथ ने अच्छी पारी खेलकर मुल्तान को दिलाई जीत

इस घटना के बाद भी स्मिथ ने समझादारी भरी पारी खेलते हुए मुल्तान सुल्तान्स को 6 विकेट से जीत दिलाने में मदद की. ओपनिंग पर उतरे स्मिथ ने 35 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रन स्कोर किए.

मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए क्वेटा की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 166 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए कप्तान सऊद शकील ने 56 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. फिर रन चेज में मुल्तान की टीम ने 17.3 ओवर में आसानी से जीत अपने नाम कर ली.