PSL में स्टीव स्मिथ की बेइज्जती! फैंस बोले- बाबर आजम का बदला पूरा; देखें वीडियो

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटPSL में स्टीव स्मिथ की बेइज्जती! फैंस बोले- बाबर आजम का बदला पूरा; वीडियो में देखें पूरा माजरा  

PSL में स्टीव स्मिथ की बेइज्जती! फैंस बोले- बाबर आजम का बदला पूरा; वीडियो में देखें पूरा माजरा  

Steve Smith: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस कह रहे हैं कि यह स्टीव स्मिथ का अपमान है. दूसरी तरफ इसे बाबर आजम का बदला भी कहा जा रहा है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 07 Apr 2026 03:42 PM (IST)
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Steve Smith Disrespect PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (PSL 2026) में एक के बाद एक ऐसी चीज हो रही है, जो फैंस के लिए चर्चा का विषय बन रही है. अब एक ऐसी घटना हुई, जिसे लोग ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ की बेइज्जती बता रहे हैं, साथ ही इसे बाबर आजम का बदला भी कह रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि आखिर स्थिम के अपमान और बाबर के बदले का पूरा माजरा क्या है. 

टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच 13वां लीग मैच चल रहा था. मैच में मुल्तान की टीम रन चेज के लिए मैदान पर थी. टीम के लिए स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान बैटिंग के लिए क्रीज पर मौजूद थे. इसी बीच एक ऐसा पल आया कि जब साहिबजादा ने ओवर की आखिरी गेंद पर स्मिथ को सिंगल लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद स्मिथ जाहिर तौर पर गुस्से में दिखाई दिए. 

इस घटना ने फैंस को साल की शुरुआत याद दिला दी, जब बिग बैश लीग 2026 में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दिया था. इस तरह साहिबजादा फरहान की हरकत को फैंस बाबर के बदले से जोड़ रहे हैं. बिग बैश लीग में बाबर भी उसी तरह निराश दिखे थे, जैसे स्मिथ पीएसएल में सिंगल रन के इनकार के बाद दिखे. 

यहां देखें वीडियो 

स्मिथ ने अच्छी पारी खेलकर मुल्तान को दिलाई जीत 

इस घटना के बाद भी स्मिथ ने समझादारी भरी पारी खेलते हुए मुल्तान सुल्तान्स को 6 विकेट से जीत दिलाने में मदद की. ओपनिंग पर उतरे स्मिथ ने 35 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रन स्कोर किए. 

मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए क्वेटा की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 166 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए कप्तान सऊद शकील ने 56 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. फिर रन चेज में मुल्तान की टीम ने 17.3 ओवर में आसानी से जीत अपने नाम कर ली. 

Published at : 07 Apr 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Steve Smith Babar Azam PSL 2026 Sahibzada Farhan
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