Cricket History: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में वो कौन से मैच रहे जब बने सबसे कम टीम स्कोर, एक बार तो 30 रन भी नहीं बना पाई ये टीम

Cricket History: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में वो कौन से मैच रहे जब बने सबसे कम टीम स्कोर, एक बार तो 30 रन भी नहीं बना पाई ये टीम

न्यूजीलैंड के नाम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम टीम स्कोर का रिकॉर्ड दर्ज है. ये रिकॉर्ड 1955 में इंग्लैंड के खिलाफ बना था, जो आज तक कायम है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 06 Jan 2026 07:04 AM (IST)
Five Lowest Team Score In Test Cricket History: टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट टी20 और वनडे से बिल्कुल अलग होता है और इसी वजह से यहां बल्लेबाज कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते. पहले वो सेटल होते हैं और फिर बड़े शॉट्स खेलते हैं. यही कारण है कि टीमें बड़े स्कोर बनाती हैं. हालांकि, कभी-कभी टेस्ट मैच में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जब टीमें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है. कई बार टेस्ट में टीमें बेहद कम स्कोर पर ऑल आउट हुई है. जैसे:- न्यूजीलैंड की टीम साल 1955 में इंग्लैंड के खिलाफ महज 26 रन के स्कोर पर सिमट गई थी. यहां हम आपको पांच सबसे कम टीम स्कोर के बारे में बताएंगे, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हैं.

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5 सबसे कम टीम स्कोर

1.न्यूजीलैंड - 26 रन बनाम इंग्लैंड (1955)

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास सबसे कम स्कोर साल 1955 को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए मुकाबले में आया था. न्यूज़ीलैंड अपनी दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ महज 26 रन पर ऑल आउट हो गई थी. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने विशेष रूप से ब्रायन स्टैटहैम और बॉब एप्पलयार्ड ने कीवी बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया. न्यूजीलैंड की टीम 27 ओवरों में सिमट गई और केवल एक बल्लेबाज, बर्ट सटक्लिफ, दहाई अंक (11 रन) तक पहुंच पाए थे. इस शर्मनाक प्रदर्शन के कारण इंग्लैंड ने इस मुकाबले को एक पारी और 20 रनों से जीता था.

2. वेस्टइंडीज - 27 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया (2025)

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर साल 2025 में किंग्स्टन के सबीना पार्क में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबले में आया था. वेस्टइंडीज की टीम 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 27 रन पर ढेर हो गई थी. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने सिर्फ 9 रन देकर 6 विकेट चटकाए, जिससे वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. ये अब तक का वेस्ट इंडीज का सबसे कम टेस्ट स्कोर है.

3. दक्षिण अफ्रीका - 30 रन बनाम इंग्लैंड (1896) 

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका को कई बार सबसे कम स्कोर पर आउट होने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है. साल 1896 को गकेबेरा में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में, दक्षिण अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में केवल 30 रन पर ऑल आउट हो गई थी. इस पारी में इंग्लैंड के गेंदबाज जॉर्ज लोहमैन ने अद्भुत गेंदबाजी करते हुए केवल 7 रन देकर 8 विकेट चटकाए थे. इस मुकाबले को इंग्लैंड ने आसानी से 288 रनों के अंतर जीत लिया था.

4. दक्षिण अफ्रीका - 30 रन बनाम इंग्लैंड (1924)

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का चौथा सबसे कम स्कोर साल 1924 को बर्मिंघम में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले में आया था. दिलचस्प बात ये है कि दक्षिण अफ्रीका ने 28 साल बाद इसी स्कोर को दोहराया था. फिर एक बार क्षिण अफ्रीकी टीम महज 30 रन पर ऑल आउट हो गई थी. ये प्रदर्शन उस दौर में इंग्लैंड की मजबूत गेंदबाजी और दक्षिण अफ्रीका की संघर्षपूर्ण शुरुआत को दर्शाता है.

5. दक्षिण अफ्रीका - 35 रन बनाम इंग्लैंड (1899)

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का पांचवां सबसे कम स्कोर साल 1899 को केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले में ही आया था. इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी टीम केवल 35 रन पर सिमट गई थी. ये सभी मुकाबले मुश्किल परिस्थितियों और वर्ल्ड क्लास इंग्लिश गेंदबाजों के सामने हुए थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए उस समय रन बनाना लगभग असंभव बना दिया था.

Published at : 06 Jan 2026 07:02 AM (IST)
NEW ZEALAND TEST CRICKET WEST INDIES CRICKET SOUTH AFRICA
