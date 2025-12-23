वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ 10 बल्लेबाजों ने एक पारी में 200+ रन बनाए हैं. साल 1971 में पहला वनडे मैच खेला गया था और साल 2010 में जाकर वनडे में पहला दोहरा शतक लगा था. वनडे क्रिकेट में 150 रन की पारी खेलना उतना मुश्किल नहीं होता है. इस फॉर्मेट की शुरुआत के महज 4 साल के बाद साल 1975 में पहली बार किसी बल्लेबाज ने 150 रनों की पारी खेली थी. अब तक वनडे क्रिकेट में 100 से ज्यादा बल्लेबाज वनडे में 150 या उससे ज्यादा रनों की पारी खेल चुके हैं. हालांकि, ऐसे कई दिग्गज बल्लेबाज भी हैं, जिनका वनडे करियर खत्म हो गया लेकिन 150 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए थे. यहां हम आपको ऐसे ही 5 दिग्गज बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं.

1. महेला जयवर्धने - (श्रीलंका)

सचिन तेंदुलकर के बाद श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने दूसरे सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 19 शतक की मदद से कुल 12,650 रन बनाए हैं. जयवर्धने ने 77 अर्धशतक भी लगाया लेकिन कभी 150 रनों का आंकड़ा नहीं छू पाए और उनके वनडे करियर का सबसे बड़ा स्कोर 144 रन है.

2. शिखर धवन - (भारत)

भारत के धाकड़ सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपने वनडे करियर के 167 मैचों में 44 से ज्यादा की औसत से कुल 6,793 रन बनाए. जिसमें उन्होंने 39 अर्धशतक के अलावा, 17 शानदार शतकीय पारी भी खेली हैं. हालांकि, शिखर वनडे में अपनी सबसे बड़ी पारी 143 रनों की खेल पाए हैं.

3. जैक कैलिस - (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस ने वनडे में 328 मैचों में कुल 11,579 रन बनाए. कैलिस ने अपने करियर में 11 शतक के साथ 86 अर्धशतक भी लगाए हैं. साल 2004 में वेस्टइंडीज के खिलाफ कैलिस ने 139 रनों की अपनी सबसे बड़ी पारी खेली थी.

4. इंजमाम उल हक - (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने अपने वनडे करियर में 1991 से 2007 के बीच 378 वनडे मैचों में करीब 40 की औसत से कुल 11,739 रन बनाए. इंजमाम ने वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी 137 रनों की खेली है.

5. माइकल क्लार्क - (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने अपने वनडे करियर में 245 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 44.58 की औसत से कुल 7,981 रन बनाए. हालांकि, उनकी सबसे बड़ी पारी 130 रनों की ही रही. क्लार्क की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2015 का वनडे वर्ल्ड कप जीता था.