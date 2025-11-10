टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड जीतने वाले 5 गेंदबाज; नंबर-1 पर कौन?

Bowlers With The Most Player Of The Match Awards In Test Cricket History: टेस्ट क्रिकेट समेत क्रिकेट के हर फॉर्मेट में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड बेहद अहम होता हैं. “प्लेयर ऑफ द मैच” उस खिलाड़ी को दिया जाता है, जो पूरे टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करता है. ज्यादातर टेस्ट मैचों में, विजेता टीम के खिलाड़ी को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड मिलता है. हालांकि, कुछ टेस्ट मैचों में हारने वाली टीम के खिलाड़ी को उसके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार दिया जाता है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड जीतने वाले टॉप-5 गेंदबाज कौन हैं?

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड जीतने वाले टॉप-5 गेंदबाज

1. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड जीतने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. कैलिस ने अपने टेस्ट करियर के 166 मैचों में 23 बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार जीता है.

2. मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड जीतने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन दूसरे नंबर पर हैं. मुरलीधरन ने अपने टेस्ट करियर के 133 मैचों में 19 बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार जीता है.

3. वसीम अकरम (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड जीतने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. वसीम ने अपने टेस्ट करियर के 104 मैचों में 17 बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार जीता है.

4. शेन वार्न (ऑस्ट्रेलिया)

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड जीतने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वार्न चौथे नंबर पर हैं. वार्न ने भी अपने टेस्ट करियर के 145 मैचों में 17 बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार जीता है.

5. कर्टली एम्ब्रोज (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोज टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड जीतने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. एंब्रोज ने अपने टेस्ट करियर के 98 मैचों में 14 बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार जीता है.