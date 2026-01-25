गुवाहाटी में टीम इंडिया ने तोड़े 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतकर रचा इतिहास

गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 154 रनों का लक्ष्य रखा था. कीवी टीम लड़खड़ाती हुई जिस स्कोर तक पहुंची थी, उसे टीम इंडिया ने महज 60 गेंदों में ही हासिल कर लिया. अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने अर्धशतकीय पारी खेली. अभिषेक ने 20 गेंद में 68 रन और कप्तान सूर्या ने 26 गेंद में 57 रन ठोक दिए. इस दौरान भारतीय टीम ने कई सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर डाले हैं.

भारतीय टीम के टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 रन

तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने 3.1 ओवर (19 गेंद) में ही 50 रन पूरे कर लिए. भारतीय टीम ने इससे पहले 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ 22 गेंद में पचास रन पूरे कर लिए थे.

पावरप्ले में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

भारतीय टीम ने किसी टी20 मैच के पावरप्ले में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में टीम इंडिया ने 6 ओवरों में 94 रन बनाए. पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड इंग्लैंड (95 रन) के नाम है.

लगातार सबसे ज्यादा टी20 सीरीज जीत

भारतीय टीम ने मौजूदा सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. टीम इंडिया अब टी20 में लगातार 11 सीरीज जीत चुका है. इस मामले में भारत ने पाकिस्तान की बराबरी कर ली है, जिसने 2016-18 के समय लगातार 11 टी20 सीरीज जीती थीं.

सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते 150+ का टारगेट चेज किया

किसी टी20 मैच में सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते 150+ रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब टीम इंडिया के नाम हो गया है. गुवाहाटी में टीम इंडिया ने 60 गेंद शेष रहते न्यूजीलैंड के खिलाफ 154 रनों का लक्ष्य हासिल किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था.

पावरप्ले में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर

भारतीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाया है. टीम इंडिया ने पहले 6 ओवरों में 94 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पावरप्ले में 91 रन बनाए थे.

