पहले दिन गिल-राहुल का ऐतिहासिक शतक, मुल्लांपुर टेस्ट में अफगानिस्तान टीम के छूटे पसीने

मुल्लांपुर टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 368 रन बना लिए हैं और उसके 3 विकेट गिर चुके हैं. पहले दिन स्टंप्स तक शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर सेट होकर डटे हुए हैं. गिल ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक पूरा कर लिया है. उनके अलावा पहले दिन केएल राहुल ने भी सेंचुरी पूरी की.

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया था. मुल्लांपुर के मैदान पर पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है. यशस्वी जायसवाल जल्दी और हो गए, जिन्होंने 24 रन बनाए, लेकिन केएल राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत बहुत बड़े स्कोर की नींव रख चुके हैं.

इसी मुकाबले में शुभमन गिल ने बतौर टेस्ट कप्तान एक हजार रन पूरे कर लिए हैं. उन्होंने कप्तान रहते 15 पारियों में 1000 रन पूरे किए हैं. सबसे तेज इस मुकाम तक पहुंचने के मामले में वो सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए. गावस्कर ने बतौर कप्तान 14 पारियों में एक हजार रनों का आंकड़ा पार किया था. वहीं विराट कोहली ने ऐसा करने के लिए 18 पारी खेली थीं.

गिल-राहुल का ऐतिहासिक शतक

पहले केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 12वां शतक लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर 100 रन बनाकर आउट हो गए. राहुल अब बतौर ओपनर टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. बतौर ओपनर भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक सुनील गावस्कर ने लगाए, जिन्होंने 33 सेंचुरी लगाई थीं. उनके बाद वीरेंदर सहवाग (22), मुरली विजय (12) और उनके बाद केएल राहुल का नंबर आता है, जिनका यह बतौर ओपनर 11वां शतक रहा.

वहीं शुभमन गिल ने भी अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक लगाकर इतिहास रचा. यह बतौर कप्तान गिल का 15 पारियों में छठा शतक रहा. इस मामले में वो सचिन तेंदुलकर से केवल एक सेंचुरी दूर हैं. सचिन ने कप्तान रहते 7 टेस्ट शतक लगाए थे. हालांकि बतौर कप्तान भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली (20 सेंचुरी) के नाम हैं. ऋषभ पंत भी पहले दिन का खेल खत्म होने तक टेस्ट में 19वां अर्धशतक लगा चुके हैं.

अफगान टीम के छूटे पसीने

अफगानिस्तान के लिए अब तक सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद सलीम ने लिए हैं, जिन्होंने यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन का विकेट चटकाया. बता दें कि सुदर्शन शतक लगाने से चूक गए जिन्होंने 81 रन की पारी खेली. जियाउर रहमान ने भी एक विकेट लिया. अजमतुल्लाह उमरजाई और कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी को छोड़कर अन्य सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए हैं.