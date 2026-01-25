ICC के अल्टीमेटम से पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, एक गलती और PCB हो जाता बर्बाद

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC के अल्टीमेटम से पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, एक गलती और PCB हो जाता बर्बाद

Pakistan Squad T20 World Cup 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कल तक ICC को भला-बुरा कहने में व्यस्त थे, लेकिन आईसीसी के एक फैसले से पाकिस्तान की सारी ड्रामेबाजी खत्म हो गई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Jan 2026 07:30 PM (IST)
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) कड़ा फैसला लेकर बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर चुका है. उसके बाद पाकिस्तान ने नया ड्रामा शुरू किया और अकड़ दिखाते हुए वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने की धमकी भी दी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश का समर्थन करते हुए ICC को भला-बुरा कहना शुरू कर दिया था. मगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ऐसी चाबुक चलाई, जिसकी मार से पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई है.

दरअसल बांग्लादेश की वेन्यू चेंज करने की मांग पर क्रिकेट जगत में जमकर बवाल हुआ. इस विवाद को पाकिस्तान ने तूल देने का प्रयास भी किया. पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के फैसले को 'अन्याय' बताते हुए ICC पर तंज कसा था.

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार मोहसिन नकवी के बयानों से ICC नाराज हो गया था. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साफतौर पर कहा कि अगर बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने का फैसला लेता है, तो आईसीसी उसपर बड़ी कार्यवाई करेगा.

आपको बताते चलें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के समय BCCI और PCB के बीच भारत-पाकिस्तान मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने को लेकर सहमति बनी थी. उसी हाइब्रिड मॉडल के तहत टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे. सूत्रों की मानें तो पाकिस्तान अगर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का फैसला लेता है तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने की वजह से पाकिस्तान की सभी देशों के साथ द्विपक्षीय शृंखलाओं पर रोक लगना, एशिया कप से बाहर होना और PSL में खेलने के लिए विदेशी खिलाड़ियों को नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) ना जारी करने जैसी चीजें लागू की जा सकती थीं.

आईसीसी के इस रुख से पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई और अगले ही दिन उसने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया. पाकिस्तान सलमान आगा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगी. इस टीम में बाबर आजम की वापसी हुई है, वहीं तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को बाहर कर दिया गया है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Jan 2026 07:30 PM (IST)
Pakistan SQUAD PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
