Most Run Outs In International Cricket: क्रिकेट में रन आउट होना सबसे निराशाजनक पल होता है और कई बार तो बिना गेंद खेले भी बल्लेबाज रन आउट हो जाते हैं. क्रिकेट के मैदान पर रन आउट ही एक ऐसा तरीका है जिसमें बल्लेबाज को अपनी गलती के बिना भी पवेलियन लौटना पड़ जाता है. यहां हम उन टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट हुए हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1. राहुल द्रविड़ - 53 बार

भारत के पूर्व महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. द्रविड़ अपने करियर में 40 बार वनडे और 13 बार टेस्ट में कुल 53 बार रन आउट हुए हैं.

2. महेला जयवर्धने- 51 बार

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने दूसरे नंबर पर हैं. जयवर्धने अपने करियर में कुल 51 बार रन आउट हुए हैं, जिसमें उन्हें 39 बार वनडे, 7 बार टेस्ट और 5 बार टी20 इंटरनेशनल में रन आउट होकर पवेलियन वापस लौटना पड़ा हैं.

3. मारवन अटापट्टू - 48 बार

श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज मारवन अटापट्टू इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. अटापट्टू अपने करियर में 41 बार वनडे और 7 बार टेस्ट में कुल 48 बार रन आउट हुए हैं.

4. रिकी पोंटिंग - 47 बार

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग चौथे नंबर पर हैं. पोंटिंग अपने करियर में कुल 47 बार रन आउट हुए हैं, जिसमें वे 31 बार वनडे, 15 बार टेस्ट और सिर्फ एक बार टी20 इंटरनेशनल में रन आउट होकर पवेलियन वापस लौटे हैं.

5. इंजमाम उल हक - 46 बार

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. इंजमाम अपने करियर में 40 बार वनडे और 6 बार टेस्ट में कुल 46 बार रन आउट हुए हैं.