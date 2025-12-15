Most runs in an innings in T20Is: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2005 में सबसे पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेल गया था. इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का हर एक मुकाबला रोमांच से भरा होता है, जिसमें बल्लेबाज धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और इसलिए टी20 इंटरनेशनल को बल्लेबाजों का फॉर्मेट कहा जाता है. जहां हर बल्लेबाज कम गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करता है. वहीं, इस फॉर्मेट में कई बल्लेबाजों ने एक पारी में 150 से भी ज्यादा रन बनाए है. यहां हम ऐसे ही 5 बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

टी20I मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1. एरोन फिंच - 172 रन

टी20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच पहले नंबर पर हैं. फिंच ने साल 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में 76 गेंदों में 172 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 10 छक्के लगाए थे.

2. हजरतुल्लाह जजई - 162* रन

अफगानिस्तान के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजई टी20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. हजरतुल्लाह ने देहरादून में आयरलैंड के खिलाफ साल 2019 में 62 गेंदों पर 11 चौकों और 16 छक्कों की मदद से नाबाद 162 रन बनाए थे.

3. मुहम्मद इहसान - 160 रन

टी20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में स्पेन के विकेटकीपर बल्लेबाज मुहम्मद इहसान तीसरे नंबर पर हैं. इहसान ने साल 2025 में क्रोएशिया के खिलाफ कार्टाजेना में 63 गेंदों में 160 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 17 छक्के लगाए थे.

4. एरोन फिंच - 156 रन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने ये कारनामा दो बार किया है और टी20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर भी हैं. फिंच ने साउथेम्प्टन में इंग्लैंड के खिलाफ साल 2013 में 63 गेंदों पर 11 चौकों और 14 छक्कों की मदद से 156 रन बनाए थे.

5. साचा डे अल्विस सेनेवेरत्ने - 150* रन

टी20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में केमैन के सलामी बल्लेबाज साचा डे अल्विस सेनेवेरत्ने पांचवें नंबर पर हैं. सेनेवेरत्ने ने साल 2024 में ब्राजील के खिलाफ ब्यूनस आयर्स में 67 गेंदों में नाबाद 150 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 13 छक्के लगाए थे.