हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज कौन, लिस्ट में एक भी भारतीय शामिल नहीं

Fastest Hundreds In T20Is: एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड है. वहीं, इस लिस्ट में एक भी भारतीय बल्लेबाज शामिल नहीं हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 12 Dec 2025 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

Top-5 Fastest Hundreds In T20Is: इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का रोमांच उसकी तेज-तर्रार बल्लेबाजी और बड़े-बड़े शॉट्स में छिपी है. टी20 इंटरनेशनल को बल्लेबाजों का फॉर्मेट कहा जाता है. इस फॉर्मेट में जब कोई बल्लेबाज कम गेंदों में शतक जड़ता है, तो वो एक यादगार पल बन जाता है.  टी20 इंटरनेशनल का यही रोमांच है और इस फॉर्मेट में दुनिया के कुछ सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाया है. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम सबसे कम गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड हैं. यहां हम आपको ऐसे ही 5 बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे.

टी20I सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1. साहिल चौहान - 27 गेंद

टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान पहले नंबर पर हैं. साहिल ने साल 2024 में साइप्रस के खिलाफ महज 27 गेंदों में शतक लगाया था.

2. मुहम्मद फहद - 29 गेंद

तुर्किये के बल्लेबाज मुहम्मद फहद टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. फहद ने बुल्गारिया के खिलाफ साल 2025 में सिर्फ 29 गेंदों में शतक जड़ दिया था. 

3- जान निकोल लोफ्टी-ईटन - 33 गेंद

टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नामीबिया के बल्लेबाज जान निकोल लोफ्टी-ईटन तीसरे नंबर पर हैं. जान निकोल ने साल 2024 में नेपाल के खिलाफ केवल 33 गेंदों में शतक लगाया था.

4- सिकंदर रजा - 33 गेंद

जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. रजा ने गाम्बिया के खिलाफ साल 2024 में महज 33 गेंदों में शतक जड़ा था.

5- कुशल मल्ला - 34 गेंद

टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नेपाल के बल्लेबाज कुशल मल्ला पांचवें नंबर पर हैं. कुशल ने साल 2023 में मंगोलिया के खिलाफ सिर्फ 34 गेंदों में शतक लगा दिया था.

Published at : 12 Dec 2025 02:26 PM (IST)
Sikandar Raza Kushal Malla CRICKET Muhammad Fahad Sahil Chauhan
