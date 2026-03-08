Highest Successful Run Chase in T20I Ahmedabad: भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए मददगार रहती है, लेकिन टीम इंडिया को कितना स्कोर बनाना होगा, जिसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज चेज नया कर पाएं. यहां देख लीजिए टी20 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर सबसे बड़ा रन चेज कितना है.

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कभी 180 रनों का लक्ष्य भी सफलतापूर्वक चेज नहीं हुआ है. यहां सबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड 177 रनों का है जो दक्षिण अफ्रीका के नाम है. दक्षिण अफ्रीका ने इसी वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 177 का टारगेट चेज किया था. दक्षिण अफ्रीकी टीम यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ 176 रनों का टारगेट भी चेज कर चुकी है.

कम से कम बनाने होंगे 180 रन

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का अहमदाबाद में सर्वाधिक स्कोर 175 रनों का है. कीवी टीम ने इस मैदान पर 2 मैच खेले हैं और दोनों बार उसे हार मिली है, जो टीम इंडिया की दृष्टि से अच्छी खबर है. न्यूजीलैंड यहां कभी 180 रनों के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है. जब कीवी टीम इस मैदान पर एकमात्र मौके पर चेज करने उतरी थी, तब वह सिर्फ 66 रनों पर ऑलआउट हो गई थी.

अहमदाबाद में सबसे बड़े रन चेज (टी20)

177 रन - दक्षिण अफ्रीका (बनाम वेस्टइंडीज)

176 रन - दक्षिण अफ्रीका (बनाम न्यूजीलैंड)

165 रन - भारत (बनाम इंग्लैंड)

आपको बता दें कि अब तक के इतिहास में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कभी 176 से बड़ा स्कोर नहीं बना है. यह भारतीय टीम ने 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था. दूसरा सर्वाधिक स्कोर ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जिसने 2021 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 173 रन बनाए थे. यह टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में अब तक चेज हुआ सबसे बड़ा स्कोर भी है.