पहले धोनी अब रोहित शर्मा टीम इंडिया को चियर करने पहुंचे अहमदाबाद, देखें वीडियो

Rohit Sharma Arrive Ahmedabad: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 08 मार्च, रविवार को शाम 7 बजे से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा. मैच में टीम इंडिया को चीयर करने के लिए एक के बाद एक दिग्गज पहुंचते नजर आ रहे हैं. पहले पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को अहमदाबाद में देखा गया था. अब रोहित शर्मा अपनी वाइफ रितिका सजदेह के साथ नजर आए.

धोनी को लेकर पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि वह मुकाबला देखने कि लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचेंगे या नहीं. लेकिन रोहित शर्मा को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई की तरफ से कहा गया कि पूर्व भारतीय कप्तान भारत-न्यूजीलैंड का फाइनल मैच देखने के लिए ही अहमदाबाद पहुंचे हैं. बताते चलें कि रोहित शर्मा मौजूदा टी20 विश्व कप के ब्रांड एंबेसडर भी हैं.

हंसते हुए नजर आए हिटमैन

वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित शर्मा कुछ बात कर रहे होते हैं. अचानक वह कुछ ऐसा कह देते हैं, जिसे सुनकर उनकी वाइफ रितिका तेजी से हंसने लगती हैं. साथ में वह खुद भी हंसने लगती हैं. इसके बाद दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं.

#WATCH | Gujarat: Former Captain of the Indian Cricket Team, Rohit Sharma and his wife Ritika Sajdeh arrive in Ahmedabad to watch the India vs New Zealand #ICCT20WorldCup final at Narendra Modi Stadium this evening. pic.twitter.com/iXVibFowWH — ANI (@ANI) March 8, 2026

सेमीफाइनल देखने भी पहुंचे थे रोहित

भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेला था. उस मैच में भी हिटमैन स्टैंड्स में नजर आए थे. सेमीफाइनल में रोहित शर्मा और एमएस धोनी की मुलाकात भी हुई थी.

रोहित की कप्तानी में जीता था पिछला खिताब

गौरतलब है कि भारतीय टीम ने पिछले सीजन यानी 2024 टी20 विश्व कप का खिताब रोहित शर्मा की कप्तानी में ही जीता था. उस एडीशन में टीम इंडिया ने फाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है. इस दफा सूर्यकुमार यादव भारत की कमान संभाल रहे हैं. सूर्या 2024 में बतौर बल्लेबाज खेल रहे थे. अब देखने वाली बात यह होगी सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया क्या कमाल करती है.

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली सभी टीमों की लिस्ट, भारत कब और कितनी बार जीता? NZ के नाम कितनी ट्रॉफी