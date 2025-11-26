Exclusive: 'PM मोदी विराट कोहली को कॉल करें, गौतम गंभीर से पहले सेलेक्शन कमेटी को हटाओ'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटExclusive: 'PM मोदी विराट कोहली को कॉल करें, गौतम गंभीर से पहले सेलेक्शन कमेटी को हटाओ'

Basit Ali Exclusive: एबीपी लाइव को दिए इंटरव्यू में बासित अली ने कहा कि गौतम गंभीर से पहले सेलेक्शन कमेटी को हटाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को विराट कोहली को कॉल करनी चाहिए.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 26 Nov 2025 04:07 PM (IST)
दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता के बाद गुवाहाटी में भी टीम इंडिया को हरा दिया. गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने 408 रनों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की. 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने एबीपी लाइव से खास बातचीत की. एबीपी को दिए इंटरव्यू में बासित अली ने कहा कि गौतम गंभीर से पहले सेलेक्शन कमेटी को हटाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को विराट कोहली को कॉल करनी चाहिए. 

बासित अली ने डिटेल में बताया भारत की हार का कारण

इंटरव्यू में बासित अली से जब पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, "आपके खिलाड़ी वाइट बॉल क्रिकेट के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं. पैसों का रोल ज्यादा हो गया है. आप इंग्लैंड में सीरीज बराबर करके आए, वो आपकी अचीवमेंट नहीं थी, उनकी गलती थी. उनकी पिचें ठीक नहीं थीं. उन्होंने वनडे स्टाइल वाली पिचें बना दीं. वो तेज क्रिकेट खेल रहे थे, आपके आधे तीतर आधे बटेर भी आउट कर रहे थे, (मैं स्पिनर्स की बात कर रहा हूं)."

उन्होंने आगे कहा, "आपका खेलने का स्टाइल क्यों चेंज हो गया. क्या भारत पहले स्पिनर्स को नहीं खेल पाता था. राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर वगैरह क्या स्पिनर्स को जबरदस्त नहीं खेलते थे. जब लक्ष्मण ने द्रविड़ के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो साझेदारी की थी, तब क्या वहां बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था. असल में भारत के कोच साहब चाहते हैं कि ढाई दिन में टेस्ट का फैसला हो जाए उनके फेवर में. पर जब ढाई दिन वाली पिच बनाई जाती हैं तो टॉस का रोल हो जाता है और टॉस का रोल आना नहीं चाहिए. टेस्ट में ऐसे खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना चाहिए, जिन्हें बैटिंग से प्यार हो. शॉट्स से प्यार हो. पंत की तरह दो चौके और एक छक्का मारकर आउट होने वाले खिलाड़ियों की मत चुने. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इंडिया भी बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान जैसा हिसाब हो जाएगा. श्रीलंका से खेलो तो जीत जाओ और बाकी मजबूत टीम से खेलो तो हार जाओ." 

PM मोदी विराट कोहली को कॉल करें, बोलें कि मुल्क को आपकी जरूरत है- बासित अली

बासित अली ने इंटरव्यू में कहा, अगर गौतम गंभीर को हटाने की बातें हो रही हैं तो उससे पहले सेलेक्शन कमेटी को हटाना चाहिए. सेलेक्शन कमेटी हटती और गौतम गंभीर हटते हैं तो वो प्लेयर्स भी हटने चाहिए जो आईपीएल के स्टाइल में टेस्ट क्रिकेट को खेल रहे हैं. उनकी भी छुट्टी होनी चाहिए. सेलेक्टर्स किस तरह पैराशूट के जरिए प्लेयर्स को टीम में ला रहे हैं. 15 में नितीश रेड्डी का नाम नहीं था, लेकिन वो आ जाता है और देवदत्त पडिक्कल नहीं खेलता है. करुण नायर क्यों नहीं. सरफराज खान क्यों नहीं है. जबकि ये टेस्ट मैच के अच्छे प्लयेर हैं. ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब बहुत से लोगों के पास होगा और बहुत से लोगों के पास नहीं होगा. असल में इंग्लैंड ने अपना स्टाइल चेंज किया और अब दुनिया उसके पीछे पड़ी है. टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह ही खेलना होगा. 

बासिल अली आगे कहते हैं, "आप देखें कभी वाशिंगटन सुंदर तीन नंबर पर खेल रहा, कभी आठ पर, कभी चार पर और कभी 7 पर.  मेरी रिक्वेस्ट है. इंडिया इतना बड़ा मुल्क है. पीएम मोदी साहब विराट कोहली को एक टेलिफोन करें और कहें कि मियां आपने जल्दी रिटायरमेंट ले ली है. मुल्क को आपकी जरूरत है. आप रिटायरमेंट वापस लें. इसका हल सिर्फ यही है."

आपके खिलाड़ियों को क्रिकेट से मोहब्बत नहीं, पैसों से मोहब्बत है- बासित अली

इंटरव्यू में बासित अली कहते हैं, "बल्लेबाज इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि आईपीएल में ज्यादा पैसा है. इस सीरीज में पैसे की हार हुई है. न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से जो वाइट वॉश हुआ है ना, इसमें पैसे की हार हुई है. दूसरी टीमें क्रिकेट खेलकर जीत गईं, उनका प्लान कामयाब हुआ. आपके प्येयर्स के पेट भरे हैं पैसों से. उन्हें अब क्रिकेट से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ पैसों से मोहब्बत है. इसका सबसे बड़ा सबूत है नितीश रेड्डी ने जिस तरह रिवर्स स्वीप शॉट खेला. पंत ने जैसा शॉट खेला. आज ध्रुव जुरेल को नंबर-4 पर खिला रहे हैं. जिस मुल्क में सचिन तेंदुलकर चार नंबर पर खेलता हो, विराट कोहली चार नंबर पर खेलता हो, बताओ आप वहां जुरेल को खिला रहे हैं. सोचना चाहिए."

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 26 Nov 2025 04:07 PM (IST)
India Vs South Africa Basit Ali Virat Kohli GAUTAM GAMBHIR SOUTH AFRICA Basit Ali Exclusive
