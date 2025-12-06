हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ENG vs AUS 2nd Test: एशेज के दूसरे टेस्ट में मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने दुनिया के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी

ENG vs AUS 2nd Test Ashes: मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में गेंद के बाद बल्ले से भी तहलका मचाया. उन्होंने पहली पारी में अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया है.

By : शिवम | Updated at : 06 Dec 2025 12:49 PM (IST)
मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन में अर्धशतक जड़कर इतिहास रचा. ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में है, उसका कारण स्टार्क भी हैं. स्टार्क ने इंग्लैंड की पहली पारी में 6 विकेट चटकाए थे, जिसकी वजह से टीम 334 रनों पर सिमट गई थी.

मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड की पहली पारी में ओपनर बेन डकेट और तीसरे नंबर पर आए ओली पोप को खाता भी नहीं खोलने दिया, इसके बाद उन्होंने हैरी ब्रूक (31), विल जैक्स (19), गस एटकिंसन और ब्रायडन कार्स को पवेलियन भेजा. स्टार्क ने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया, खबर लिखे जाने तक वह 56 रन बनाकर नाबाद हैं.

मिचेल स्टार्क ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मिचेल स्टार्क तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, उनसे ऊपर दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई हैं. पहले नंबर पर 219 विकेट्स के साथ नेथन ल्योन और दूसरे नंबर पर 215 विकेट्स के साथ पैट कमिंस हैं. मिचेल स्टार्क ने 207 विकेट लिए हैं.

मिचेल स्टार्क वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 200 विकेट्स और 1000 रन बनाने वाले दूसरे ही खिलाड़ी हैं. उनके साथ पैट कमिंस भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनके नाम 215 विकेट्स और 1020 रन हैं

मिचेल स्टार्क ने 51 टेस्ट की 71 पारियों में ये आंकड़ा छुआ, उनके नाम 1003* रन हो गए हैं. उनका एवरेज 18.92 और स्ट्राइक रेट 50.78 का है. स्टार्क ने डब्ल्यूटीसी में 2 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं. स्टार्क ने डब्ल्यूटीसी में 207 विकेट लिए हैं, उनका इकॉनमी 3.46 का रहा. इसमें वह 7 बार फाइव विकेट हॉल कर चुके हैं.

मजबूत स्थिति में है ऑस्ट्रेलिया

एशेज सीरीज 2025-2026 के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था, दूसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में है. इंग्लैंड की पहली पारी 334 रनों पर सिमट गई थी, जबकि इसमें अकेले जो रुट ने ही 138 रन बनाए थे. वह नाबाद रहे थे. ऑस्ट्रेलिया के लिए जैक वेदराल्ड (72), मार्नस लाबुशेन (65), स्टीव स्मिथ (61), एलेक्स कैरी (63) और मिचेल स्टार्क (56) अर्धशतक लगा चुके हैं. खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया के पास 144 रनों की बढ़त है.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 06 Dec 2025 12:49 PM (IST)
Pat Cummins England Vs Australia World Test Championship Mitchell Starc Record ICC WTC MITCHELL STARC Ashes 2025
