एशिया कप के बीच इस जाने-माने अंपायर का हुआ निधन, विश्व क्रिकेट में शोक की लहर

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज अंपायर डिकी बर्ड का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. इंग्लैंड के यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब ने मंगलवार शाम इस दुखद खबर की पुष्टि की. बर्ड ने इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन 93 फर्स्ट-क्लास मैचों में 3 हजार से अधिक रन बनाए. उन्होंने क्रिकेट जगत में एक दिग्गज अंपायर के रूप में पहचान बनाई. उनका निधन अपने घर पर हुआ.

यॉर्कशायर काउंटी क्लब ने स्टेटमेंट जारी करके बताया, "क्रिकेट की सबसे चहेते चेहरों में से एक आज हमारे बीच नहीं रहे. डिकी बर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर अंपायर खूब सफलता प्राप्त की. उनका नाम क्रिकेट इतिहास में सबसे लोकप्रिय मैच ऑफिशियल के रूप में याद रखा जाएगा."

डिकी बर्ड ने इंग्लैंड में यॉर्कशायर और लीसेस्टरशायर क्लब के लिए क्रिकेट खेला, लेकिन उन्हें बतौर अंपायर अधिक पहचान मिली. अपने 93 मैचों के फर्स्ट-क्लास करियर में 3314 रन बनाए. क्रिकेट करियर में उनका बल्लेबाजी औसत सिर्फ 20 का रहा, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 14 फिफ्टीलगाई थीं.

अपने ऐतिहासिक अंपायरिंग करियर में उन्होंने 66 टेस्ट मैच और 69 वनडे मैचों में बतौर अंपायर काम किया. उन्होंने तीन वर्ल्ड कप फाइनल मैचों में भी अंपायरिंग का अनुभव हासिल किया. अपने जीवन में उन्होंने 2014 में यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष पद भी संभाला.

उनका जन्म 19 अप्रैल, 1933 को इंग्लैंड के यॉर्कशायर में हुआ था. खबरों के मुताबिक उन्हें चोट के कारण महज 32 साल की उम्र में क्रिकेट करियर से रिटायरमेंट लेनी पड़ी थी. उसके बाद कुछ साल उन्होंने कोचिंग में गुजारे और फिर अंपायरिंग में कदम रखा. उन्होंने आखिरी बार साल 2000 में किसी प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट मैच में अंपायरिंग का जिम्मा संभाला था.

