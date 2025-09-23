हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या भारत अब भी हो सकता है एशिया कप से बाहर? सामने आया चौंकाने वाला समीकरण

क्या भारत अब भी हो सकता है एशिया कप से बाहर? सामने आया चौंकाने वाला समीकरण

Asia Cup India Final Qualification Scenario: भारतीय टीम एशिया कप सुपर-4 स्टेज की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है. क्या भारत अब भी एशिया कप से बाहर हो सकता है? यहां जान लीजिए क्या है पूरा समीकरण.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Sep 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसकी टीम अभी तक एशिया कप 2025 में एक भी मैच नहीं हारी है. ग्रुप स्टेज में टेबल टॉप करने के बाद भारतीय टीम फाइनल में जाने की सबसे बड़ी दावेदार है. सुपर-4 में उसे पहले मैच में पाकिस्तान पर 6 विकेट से जीत मिली थी. सुपर-4 के शेड्यूल (Asia Cup Schedule) में अभी टीम इंडिया के 2 मैच बचे हैं. फाइनल की रेस शुरू हो चुकी है, जिसमें भारतीय टीम अभी सबसे आगे है, यानी वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर विराजमान है. मगर क्या अभी भी ऐसा संभव है कि भारत एशिया कप से बाहर हो सकता है?

क्या बाहर हो सकता है भारत?

जी हां, टीम इंडिया अब भी एशिया कप से बाहर हो सकती है. सुपर-4 में 24 सितंबर को भारत का मैच बांग्लादेश से होना है, उसके बाद 26 सितंबर को उसे श्रीलंका से भिड़ना है. अगर भारतीय टीम ये दोनों मैच हार जाती है, तो उसके फाइनल में जाने की उम्मीद ना बराबर होगी. अगले दोनों मैच हार जाने पर भारत का नेट रन रेट अन्य टीमों से बेकार हुआ, तो टीम इंडिया की फाइनल की सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी.

भारतीय टीम के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो उसके एशिया कप से बाहर होने की संभावना कम है. अभी तक उसने टूर्नामेंट के चारों मैचों में बड़ी जीत दर्ज की है. सुपर-4 में बचे दो मैचों में भारत एक भी जीत कर लेता है तो उसकी फाइनल में जगह लगभग पक्की हो जाएगी.

क्या है फाइनल का फॉर्मेट?

एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमों ने हिस्सा लिया था. दोनों ग्रुप में पहले दो स्थान पर रहने वाली टीमों ने सुपर-4 के लिए क्वालीफाई किया. अब सुपर-4 स्टेज में प्रत्येक टीम एक-दूसरे के साथ एक-एक बार भिड़ेगी. उसके बाद पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहने वाली टीमों के बीच 28 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें:

क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद; जानें समीकरण

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 23 Sep 2025 05:00 PM (IST)
Tags :
Asia Cup INDIAN CRICKET TEAM Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा; कांग्रेस नेता को देनी पड़ी सफाई
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
क्रिकेट
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
Advertisement

वीडियोज

H-1B Visa Rule Shock Indian IT को कम, Meta-Amazon-Microsoft को ज़्यादा नुकसान| Paisa Live
Haris Rauf की पत्नी ने की ओछी हरकत लेकिन Imran Khan ने दिखाया आइना | ABP LIVE
Kia Carens Clavis First Drive Review | Auto Live
BMW iX1 LWB vs BYD Sealion 7 vs Volvo C40 Recharge | Auto Live
Navratri पर सरकार का तोहफा सस्ता हुआ Insurance, Electronics और Daily Use Products| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा; कांग्रेस नेता को देनी पड़ी सफाई
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
क्रिकेट
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
पूर्व विधायक श्याम बिहारी प्रसाद ने दिया JDU से इस्तीफा, कांग्रेस का दामन थामा
पूर्व विधायक श्याम बिहारी प्रसाद ने दिया JDU से इस्तीफा, कांग्रेस का दामन थामा
ट्रैवल
Navratri festival 2025: दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
ट्रेंडिंग
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Embed widget