क्या भारत अब भी हो सकता है एशिया कप से बाहर? सामने आया चौंकाने वाला समीकरण
Asia Cup India Final Qualification Scenario: भारतीय टीम एशिया कप सुपर-4 स्टेज की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है. क्या भारत अब भी एशिया कप से बाहर हो सकता है? यहां जान लीजिए क्या है पूरा समीकरण.
भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसकी टीम अभी तक एशिया कप 2025 में एक भी मैच नहीं हारी है. ग्रुप स्टेज में टेबल टॉप करने के बाद भारतीय टीम फाइनल में जाने की सबसे बड़ी दावेदार है. सुपर-4 में उसे पहले मैच में पाकिस्तान पर 6 विकेट से जीत मिली थी. सुपर-4 के शेड्यूल (Asia Cup Schedule) में अभी टीम इंडिया के 2 मैच बचे हैं. फाइनल की रेस शुरू हो चुकी है, जिसमें भारतीय टीम अभी सबसे आगे है, यानी वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर विराजमान है. मगर क्या अभी भी ऐसा संभव है कि भारत एशिया कप से बाहर हो सकता है?
क्या बाहर हो सकता है भारत?
जी हां, टीम इंडिया अब भी एशिया कप से बाहर हो सकती है. सुपर-4 में 24 सितंबर को भारत का मैच बांग्लादेश से होना है, उसके बाद 26 सितंबर को उसे श्रीलंका से भिड़ना है. अगर भारतीय टीम ये दोनों मैच हार जाती है, तो उसके फाइनल में जाने की उम्मीद ना बराबर होगी. अगले दोनों मैच हार जाने पर भारत का नेट रन रेट अन्य टीमों से बेकार हुआ, तो टीम इंडिया की फाइनल की सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी.
भारतीय टीम के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो उसके एशिया कप से बाहर होने की संभावना कम है. अभी तक उसने टूर्नामेंट के चारों मैचों में बड़ी जीत दर्ज की है. सुपर-4 में बचे दो मैचों में भारत एक भी जीत कर लेता है तो उसकी फाइनल में जगह लगभग पक्की हो जाएगी.
क्या है फाइनल का फॉर्मेट?
एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमों ने हिस्सा लिया था. दोनों ग्रुप में पहले दो स्थान पर रहने वाली टीमों ने सुपर-4 के लिए क्वालीफाई किया. अब सुपर-4 स्टेज में प्रत्येक टीम एक-दूसरे के साथ एक-एक बार भिड़ेगी. उसके बाद पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहने वाली टीमों के बीच 28 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा.
