एशेज सीरीज में इंग्लैंड टीम के खराब प्रदर्शन के बाद कोच ब्रेंडन मैक्कुलम की नौकरी खतरे में पड़ती दिख रही है. इस खराब प्रदर्शन के चलते कोच मैक्कुलम के साथ-साथ कप्तान बेन स्टोक्स भी आलोचनाओं में घिरे हुए हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने ब्रेंडन मैक्कुलम को अल्टीमेटम दे दिया है. मैक्कुलम अगर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं, तो उन्हें कोच पद से हटाया जा सकता है.

द टेलीग्राफ के मुताबिक ECB चाहता है कि कोच ब्रेंडन मैक्कुलम इंग्लैंड टीम के वातावरण में बड़े बदलाव करें. रिपोर्ट में बताया गया कि एशेज सीरीज के बाद होने वाली समीक्षा में बेन स्टोक्स की राय पर निर्भर करेगा कि ब्रेंडन मैक्कुलम इंग्लैंड टीम के कोच बने रहेंगे या नहीं.

यह बात किसी से छुपी नहीं है कि बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैक्कुलम को पूरा समर्थन देते आए हैं. स्टोक्स ने यह तक कहा था कि उनकी और ब्रेंडन मैक्कुलम की जोड़ी निकट भविष्य में इंग्लैंड क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. स्टोक्स ने कहा कि उन्होंने ब्रेंडन मैक्कुलम के साथ काम का खूब आनंद लिया है.

इंग्लैंड मात्र 11 दिन के खेल में एशेज सीरीज हार गई थी. पहले चार टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 2025-26 सीरीज में इंग्लैंड पर 3-1 की बढ़त बना ली थी. पांचवें टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया अच्छी खासी बढ़त बना चुका है.

एशेज सीरीज हारने के कारण इंग्लैंड की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल में जाने की रही-सही उम्मीदें कमजोर पड़ती दिख रही हैं. एक तरफ ऑस्ट्रेलिया WTC पॉइंट्स टेबल में सबसे पहले स्थान पर है, वहीं इंग्लैंड सातवें स्थान पर मौजूद है.

