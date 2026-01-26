देश जब 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, उसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिलों में गर्व और जोश भर दिया है. इस वीडियो में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवान बॉर्डर 2 फिल्म के देशभक्ति गीत पर जोश और उमंग के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. हाथों में हथियार नहीं, बल्कि चेहरे पर मुस्कान और आंखों में देश के लिए जुनून लिए ये जवान जब मंच पर थिरकते हैं, तो हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है. यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि देश के जवानों के जज्बे और इंसानी चेहरे को भी दिखाता है.

BSF के जवानों ने देशभक्ति गानों पर जमकर किया डांस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि BSF के कई जवान वर्दी में एक साथ स्टेज पर आते हैं और बॉर्डर 2 के गाने की धुन पर ताल से ताल मिलाते हैं. भारी भीड़ उनके सामने खड़ी है और हर कोई मोबाइल फोन से इस खास पल को रिकॉर्ड करता नजर आ रहा है. जवानों का तालमेल, उनकी ऊर्जा और देशभक्ति से भरा अंदाज लोगों को भावुक कर रहा है. यह वीडियो ऐसे वक्त सामने आया है, जब पूरा देश 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है.

अनुशासन के साथ दिखी मस्ती

लोगों का कहना है कि अक्सर BSF और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों को हम सिर्फ सख्त और अनुशासन में देखते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो उनके मानवीय पक्ष को सामने लाते हैं. कठिन हालात, दूर परिवार और सीमाओं की चुनौतियों के बीच भी जवानों का यह जश्न दिखाता है कि देशभक्ति सिर्फ ड्यूटी तक सीमित नहीं, बल्कि दिल से जुड़ी भावना है. वीडियो को लेकर अब यूजर्स शानदार रिएक्शन आ रहे हैं.

यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाखों लोग इसे देख चुके हैं. यूजर्स लगातार जवानों की तारीफ कर रहे हैं. कोई लिख रहा है कि यही असली हीरो हैं, तो कोई कह रहा है कि सीमा पर तैनात जवानों का ये रूप देखकर दिल खुश हो गया. कई लोगों ने कमेंट में लिखा है कि ये जवान सिर्फ लड़ना ही नहीं जानते, बल्कि देश के जश्न में भी पूरे दिल से शामिल होना जानते हैं. वीडियो को deepakyadav___ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

