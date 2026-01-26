नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा

WPL First Century: नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा
Nat Sciver Brunt WPL Century: नैट साइवर ब्रंट, वीमेंस प्रीमियर लीग इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में यह मुकाम हासिल किया है. उन्होंने 57 गेंदों में शतक पूरा किया और इस ऐतिहासिक पारी में उन्होंने 16 चौके और एक छक्का लगाया.
नैट साइवर ब्रंट से पहले जॉर्जिया वॉल और सोफी डिवाइन, ये 2 बल्लेबाज वीमेंस प्रीमियर लीग में 99 रन तक पहुंची थीं, लेकिन कोई भी अब तक शतक नहीं लगा पाया था. ब्रंट ने इस मैच में हेली मैथ्यूज के साथ मिलकर 73 गेंदों में 131 रनों की साझेदारी भी की. मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में 199 रन बनाए.
WPL में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर
- 100 रन - नैट साइवर ब्रंट
- 99 रन - जॉर्जिया वॉल
- 99 रन - सोफी डिवाइन
- 96 रन - एलिसा हीली
- 96 रन - बेथ मूनी
