हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026WPL First Century: नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा

WPL First Century: नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा

WPL Centuries List: नैट साइवर ब्रंट, वीमेंस प्रीमियर लीग इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में यह मुकाम हासिल किया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Jan 2026 09:18 PM (IST)
Nat Sciver Brunt WPL Century: नैट साइवर ब्रंट, वीमेंस प्रीमियर लीग इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में यह मुकाम हासिल किया है. उन्होंने 57 गेंदों में शतक पूरा किया और इस ऐतिहासिक पारी में उन्होंने 16 चौके और एक छक्का लगाया.

नैट साइवर ब्रंट से पहले जॉर्जिया वॉल और सोफी डिवाइन, ये 2 बल्लेबाज वीमेंस प्रीमियर लीग में 99 रन तक पहुंची थीं, लेकिन कोई भी अब तक शतक नहीं लगा पाया था. ब्रंट ने इस मैच में हेली मैथ्यूज के साथ मिलकर 73 गेंदों में 131 रनों की साझेदारी भी की. मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में 199 रन बनाए.

WPL में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर

  • 100 रन - नैट साइवर ब्रंट
  • 99 रन - जॉर्जिया वॉल
  • 99 रन - सोफी डिवाइन
  • 96 रन - एलिसा हीली
  • 96 रन - बेथ मूनी

 

 

अपडेट जारी है...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 26 Jan 2026 09:06 PM (IST)
WPL Live MUMBAI INDIANS MI VS RCB MI VS RCB LIVE WPL 2026
