कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज किए जाने के बाद से इस पर लगातार चर्चा हो रही है. विरोध में बांग्लादेश ने आईपीएल टेलीकास्ट पर रोक लगा दी, उन्होंने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं भेजने का भी मन बना लिया है. इस बीच बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तंजीम साकिब ने कहा कि हम आईपीएल में खेलना चाहते हैं और क्रिकेट को राजनीती से दूर रखना चाहिए.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. बांग्लादेश में हिन्दू युवकों की हत्या के विरोध में केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान की आलोचना होने लगी, क्योंकि उनकी टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा था. मामला बढ़ता देख बीसीसीआई ने केकेआर को खिलाड़ी को रिलीज करने का निर्देश दिया, जिसके बारे में केकेआर ने अपने स्टेटमेंट में बताया. तंजीम साकिब ने कहा कि वह लीग में खेलना चाहते हैं लेकिन अब ऐसा होने के बाद अपना नाम ऑक्शन में देने से पहले संबंधित लोगों से परामर्श लेंगे.

तंजीम साकिब ने क्या कहा?

तंजीम इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए हुए ऑक्शन में शामिल थे, हालांकि उन्हें किसी टीम ने नहीं खरीदा था. उनका मानना है कि क्रिकेट को राजनीती से दूर रखना चाहिए. उनके अनुसार राजनितिक कारणों से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ किया.

तंजीम ने कहा, "यह साफ नहीं है कि उन्हें (मुस्तफिजुर) आईपीएल से क्यों हटाया गया. शायद इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं. लेकिन बेहतर होगा कि राजनीति क्रिकेट से दूर रहे. खिलाड़ी के तौर पर हम राजनीतिक पहलू के बारे में नहीं सोचते. हमारी आईपीएल में खेलने की इच्छा है और हम उसी के अनुसार अपना नाम भेजते हैं. अगले साल, हम अपना नाम भेजने या न भेजने का फैसला करने से पहले देश में एजेंटों और संबंधित लोगों से सलाह लेंगे."