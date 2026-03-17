बांग्लादेश से हार के बाद पाकिस्तान पर बरसे अहमद शहजाद, बोले- ‘अब हम एसोसिएट टीम जैसे हो गए’

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान की जमकर आलोचना हो रही है. टीम की हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद ने कप्तान और टीम मैनेजमेंट पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान की टीम एक “एसोसिएट टीम” जैसी लगने लगी है.

पाकिस्तान का शर्मनाक प्रदर्शन

मार्च 2026 में खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया. निर्णायक तीसरा मुकाबला ढाका के शेर-ए-बांग्ला में खेला गया, जहां बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 11 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली.

सीरीज का पहला मैच भी बांग्लादेश ने आसानी से जीत लिया था, जिसमें पाकिस्तान की टीम सिर्फ 114 रन पर सिमट गई थी. हालांकि दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने वापसी करते हुए जीत हासिल की और सीरीज 1-1 से बराबर कर ली, लेकिन तीसरे और निर्णायक मैच में टीम दबाव में आ गई और सीरीज गंवा बैठी.

अहमद शहजाद का तीखा बयान

सीरीज हारने के बाद अहमद शहजाद ने टीम के प्रदर्शन पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का प्रदर्शन इसी तरह चलता रहा तो टीम की स्थिति जिम्बाब्वे जैसी हो सकती है. उन्होंने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पर भी सवाल उठाए और कहा कि टीम मैच को सही तरीके से संभाल नहीं पा रही है. चाहे लक्ष्य का पीछा करना हो या स्कोर का बचाव करना, दोनों ही स्थितियों में टीम कमजोर नजर आ रही है.

टीम मैनेजमेंट पर भी उठाए सवाल

अहमद शहजाद ने टीम के कोच माइक हेसन और मैनेजमेंट की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए. उनका कहना है कि सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी को बहाना बनाकर खराब प्रदर्शन को सही नहीं ठहराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि टीम ने टी20 विश्व कप से जल्दी बाहर होने के बाद भी अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं लिया. यही वजह है कि हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं.

सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी पर चर्चा

इस सीरीज में पाकिस्तान के कई अनुभवी खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं थे. बाबर आजम और फखर जमान जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया था. हालांकि शहजाद का मानना है कि सिर्फ सीनियर खिलाड़ियों की कमी को हार की वजह नहीं बताया जा सकता. उनका कहना है कि टीम को अपनी रणनीति और प्रदर्शन दोनों में सुधार करने की जरूरत है.

पाकिस्तान की इस हार ने एक बार फिर टीम की कमजोरियों को उजागर कर दिया है. अब देखना होगा कि आने वाले समय में टीम और मैनेजमेंट इस आलोचना से क्या सबक लेते हैं.

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