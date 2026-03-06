हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs ENG: सेमीफाइनल में जीत के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा, मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक से क्या बात हुई थी?

IND vs ENG: सेमीफाइनल में जीत के बाद सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा, मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक से क्या बात हुई थी?

सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. मैच के बाद सूर्या ने खुलासा किया कि उन्होंने हैरी ब्रूक से पूछ लिया की उनके खिलाफ कितने रन बनाने चाहिए

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 06 Mar 2026 02:05 PM (IST)
भारत ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर ICC आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस हाई स्कोरिंग सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार फाइनल का टिकट हासिल किया.

हैरी ब्रूक से बातचीत का किया खुलासा

मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुलासा किया कि मुकाबले के आखिरी ओवरों में उनकी धड़कन काफी तेज हो गई थी. उन्होंने आखिरी में मैच के बाद हैरी ब्रूक से पूछ लिया की उनके खिलाफ और कितने रन बनाने चाहिए. वे हमेशा लक्ष्य का पीछा करते हुए मुकाबले में बने हुए थे, लेकिन जिस तरह भारतीय गेंदबाजों ने मैच को हमारी तरफ खींच लिया, वह अविश्वसनीय था.

आखिरी ओवरों में बढ़ गई थी सूर्या की धड़कन

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्यकुमार यादव ने कहा कि यह जीत उनके लिए बेहद खास है. उन्होंने बताया कि जब इंग्लैंड लक्ष्य का पीछा कर रहा था, तब मैच काफी रोमांचक हो गया था और उनकी दिल की धड़कन लगभग 160 से 175 तक पहुंच गई थी. उन्होंने कहा कि भारत में वर्ल्ड कप खेलना और टीम की कप्तानी करना अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है. अब टीम फाइनल के लिए अहमदाबाद जाएगी, जो सभी खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है.

सैमसन को लेकर क्या कहा?

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 253 रन का विशाल स्कोर खड़ा करर दिया था. इस पारी के हीरो संजू सैमसन रहे, जिन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 89 रन की विस्फोटक पारी खेली. उनकी पारी में कई शानदार चौके और छक्के शामिल रहे. इसके अलावा शिवम दुबे ने 43 रन, ईशान किशन ने 39 रन, हार्दिक पांड्या ने 27 रन और तिलक वर्मा  ने 21 रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूत बनाया. सूर्यकुमार यादव ने सैमसन की तारीफ करते हुए कहा कि वह मैदान पर आते ही अपनी योजना के साथ खेल रहे थे और टीम को उसी तरह की पारी की जरूरत थी.

इंग्लैंड की शानदार कोशिश

253 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने भी दमदार प्रदर्शन किया. जैकब बैथल ने 48 गेंदों में शानदार 105 रन बनाए, लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी. इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 246 रन ही बना सकी. 

भारतीय गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की और मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया. वहीं हार्दिक पांड्या ने भी अहम विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया.

अब फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ंत

इस जीत के साथ भारत अब टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका सामना न्यूजीलैंड से होगा. यह खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 8 मार्च को खेला जाएगा. इसको लेकर सूर्यकुमार यादव ने कहा कि फाइनल में दबाव जरूर होगा, लेकिन पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ इस बड़े मुकाबले के लिए उत्साहित है. अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या भारत घरेलू जमीन पर टी20 विश्व कप की ट्रॉफी जीत पाएगा. 

Published at : 06 Mar 2026 02:05 PM (IST)
Harry Brook SURYAKUMAR YADAV IND VS ENG T20 World Cup 2026
