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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवो 5 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्होंने बदला अपना धर्म, भारत और पाकिस्तान से एक-एक खिलाड़ी का नाम शामिल

वो 5 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्होंने बदला अपना धर्म, भारत और पाकिस्तान से एक-एक खिलाड़ी का नाम शामिल

क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अपना धर्म बदला है. यहां हम आपको उन 5 दिग्गज क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद यूसुफ और विनोद कांबली का नाम भी शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 17 Mar 2026 08:56 AM (IST)
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Five Cricketers Who Changed Their Religion: क्रिकेट जगत में ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने निजी आस्था या पारिवारिक कारणों से अपना धर्म परिवर्तन किया. इनमें से कुछ खिलाड़ियों के इस फैसले ने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया था. इस लिस्ट में भारत के विनोद कांबली और पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है. यहां हम ऐसे ही 5 दिग्गज क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना धर्म बदला और आज भी उस धर्म में आस्था के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं.

वो 5 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्होंने बदला अपना धर्म 

1. मोहम्मद यूसुफ - पाकिस्तान

पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज यूसुफ योहाना का नाम इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम है. यूसुफ का एक ईसाई परिवार में हुआ था. हालांकि, उन्होंने साल 2005 में इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ रख लिया था. उन्होंने साल 2006 में टेस्ट क्रिकेट के एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन (1788 रन) बनाने का ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था.

2. विनोद कांबली - भारत

भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली ने भी धर्म परिवर्तन कर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. कांबली का जन्म हिंदू परिवार में था, लेकिन उन्होंने अपनी ईसाई मित्र एंड्रिया से शादी करने के बाद ईसाई धर्म अपना लिया था. इन दोना का एक बेटा है, जिसका नाम उन्होंने जीसस क्रिस्टियानो रखा है. कांबली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की आस्था को अपनाते हुए ईसाई धर्म का रास्ता चुना है.

3. तिलकरत्ने दिलशान - श्रीलंका

श्रीलंका के दिग्गज सलामी बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनका नाम तुवान मोहम्मद दिलशान था. उनके पिता मुस्लिम और मां बौद्ध थीं. दिलशान ने माता-पिता के अलग होने के बाद अपनी मां की आस्था को चुना और इस्लाम छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया. इसके बाद ही उन्होंने अपना नाम बदलकर तिलकरत्ने मुदियानसेलागे दिलशान रखा था. 

4. वेन पार्नेल - साउथ अफ्रीका 

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज वेन पार्नेल ने साल 2011 में इस्लाम धर्म को अपना लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर वलीद रखा था. हालांकि वे क्रिकेट जगत में अपने पुराने नाम 'वेन पार्नेल' से ही जाने जाते रहे. पार्नेल ने धर्म परिवर्तन के बाद स्पष्ट किया था कि उनका ये फैसला पूरी तरह से व्यक्तिगत था और उन्होंने इसके लिए काफी समय तक अध्ययन किया था.

5. सूरज रणदीव - श्रीलंका

श्रीलंका के पूर्व स्पिन गेंदबाज सूरज रणदीव ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया था. रणदीव का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनका नाम मोहम्मद मरशूक मोहम्मद सूरज था. बाद में, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर सूरज रणदीव रख लिया था. वर्तमान में वे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहीं बस भी चुके हैं.

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Published at : 17 Mar 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Vinod Kambli Wayne Parnell Tillakaratne Dilshan Mohammad Yusuf Suraj Randiv Cricket News
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