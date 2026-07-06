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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए संजू सैमसन को बाहर करना सही? मंजरेकर ने उठाए सवाल, रायुडू ने भी किया समर्थन

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए संजू सैमसन को बाहर करना सही? मंजरेकर ने उठाए सवाल, रायुडू ने भी किया समर्थन

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया, इस वजह से संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर रहे. इसपर पूर्व भारतीय क्रिकेटरों संजय मंजरेकर और अंबाती रायुडू ने सवाल उठाए हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 06 Jul 2026 10:15 AM (IST)
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IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया. हालांकि, उनके डेब्यू के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठाया गया. टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मंजरेकर और अंबाती रायुडू ने सवाल उठाए हैं और संजू के समर्थन में अपनी राय रखी है.

मंजरेकर बोले- संजू को तीसरे नंबर पर खिला सकते थे

संजय मंजरेकर ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टीम के लिए डेब्यू करना बेहद खुशी की बात है, लेकिन इसके लिए संजू सैमसन को बाहर बैठाना समझ से परे है. उनका मानना है कि अगर टीम वैभव को मौका देना चाहती थी, तो संजू को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कराई जा सकती थी.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'भारत की जर्सी में वैभव को खेलते देखना बेहद खुशी की बात है. लेकिन संजू सैमसन का क्या? उन्हें बाहर कर दिया गया? क्या सच में? मुझे उम्मीद है कि वह चोटिल होंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो यह चयन काफी हैरान करने वाला है. अगर वैभव को मौका देना ही था, तो संजू को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कराई जा सकती थी.'

हाल ही में भारत को टी20 विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले संजू सैमसन को टूर्नामेंट का ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ भी चुना गया था. हालांकि, विश्व कप के बाद खेली गई तीन टी20 पारियों में वह सिर्फ 5, 0 और 1 रन ही बना सके.

डेब्यू मैच में वैभव ने दिखाई झलक

दूसरी ओर, वैभव सूर्यवंशी ने अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 10 गेंदों पर 14 रन बनाए. अपनी छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी में उन्होंने दो शानदार छक्के लगाए और बेखौफ बल्लेबाजी की झलक दिखाई.

रायुडू ने भी किया संजू का समर्थन

पूर्व भारतीय बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने भी संजू सैमसन के समर्थन में अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि वैभव के डेब्यू का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन संजू के हालिया योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

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रायुडू ने X पर लिखा, 'आइए संजू सैमसन के बारे में भी एक पल जरूर सोचें. वैभव का डेब्यू देखकर मुझे बेहद खुशी हुई और यह जश्न मनाने लायक पल है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ तीन टी20 मैच पहले हुए टी20 विश्व कप में संजू ही ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ थे. मुझे उम्मीद है कि वह दमदार वापसी करेंगे और साथ ही वैभव सूर्यवंशी के लिए लंबे और रिकॉर्ड तोड़ने वाले करियर की शुभकामनाएं देता हूं.'

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इंग्लैंड ने सीरीज में बनाई बढ़त

अगर मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड ने भारत को चार विकेट से हराकर पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. अब सीरीज में बने रहने के लिए भारत को बाकी बचे तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी.

Published at : 06 Jul 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
2nd T20 Vaibhav Sooryavanshi Sanjay Manjekar
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