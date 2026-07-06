FIFA World Cup 2026: ब्राजील का सफर खत्म, एर्लिंग हालैंड के दो गोल से नॉर्वे ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह
Brazil Eliminated From FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. नॉर्वे की जीत में एर्लिंग हालैंड ने दोनों गोल दागे.
Brazil vs Norway: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. इस हार के साथ 2002 के बाद से विश्व कप खिताब जीतने का ब्राजील का इंतजार और लंबा हो गया. इस मुकाबले में सबसे ज्यादा नजरें ब्राजील के नेमार और नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड पर टिकी थीं. फीफा में यह दोनों अपनी-अपनी टीमों के सबसे बड़े स्टार रहे. ब्राजील को नेमार से बड़ी उम्मीद थी, जबकि नॉर्वे की निगाहें हालैंड पर थीं. दिलचस्प बात यह रही कि मैच का नतीजा भी इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के गोल से तय हुआ.
नॉर्वे की जीत के हीरो बने हालैंड
पहले हाफ में दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं. इसके बाद दूसरे हाफ में एर्लिंग हालैंड ने नॉर्वे को बढ़त दिलाई. उन्होंने मैच के 79वें मिनट में पहला गोल किया. इसके बाद 90वें मिनट में हालैंड ने अपना दूसरा गोल भी दाग दिया. हालैंड के इन दोनों गोलों ने ब्राजील को मुकाबले में मुश्किल स्थिति में पहुंचा दिया और नॉर्वे ने जीत की मजबूत नींव रख दी.
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नेमार का गोल भी नहीं बचा सका ब्राजील
एक्स्ट्रा टाइम में नेमार ने गोल कर स्कोर 2-1 जरूर किया, लेकिन उनका यह गोल ब्राजील को बराबरी दिलाने या क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाने के लिए काफी साबित नहीं हुआ. इसी हार के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में ही ब्राजील का अभियान समाप्त हो गया.
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ब्राजील की सबसे बड़ी चुनौती
2002 में आखिरी बार विश्व कप जीतने के बाद से ब्राजील ने वर्ल्ड कप के 7 नॉकआउट मुकाबले खेले हैं और हर बार उसे किसी यूरोपीय टीम के हाथों हार मिली. 2026 के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे से हारने से पहले 2022 के क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया, 2018 के क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम, 2014 में नीदरलैंड्स और जर्मनी, 2010 के क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स और 2006 के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने ब्राजील को टूर्नामेंट से बाहर किया.