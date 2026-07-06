हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup 2026: ब्राजील का सफर खत्म, एर्लिंग हालैंड के दो गोल से नॉर्वे ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह

FIFA World Cup 2026: ब्राजील का सफर खत्म, एर्लिंग हालैंड के दो गोल से नॉर्वे ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह

Brazil Eliminated From FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. नॉर्वे की जीत में एर्लिंग हालैंड ने दोनों गोल दागे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 06 Jul 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

Brazil vs Norway: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. इस हार के साथ 2002 के बाद से विश्व कप खिताब जीतने का ब्राजील का इंतजार और लंबा हो गया. इस मुकाबले में सबसे ज्यादा नजरें ब्राजील के नेमार और नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड पर टिकी थीं. फीफा में यह दोनों अपनी-अपनी टीमों के सबसे बड़े स्टार रहे. ब्राजील को नेमार से बड़ी उम्मीद थी, जबकि नॉर्वे की निगाहें हालैंड पर थीं. दिलचस्प बात यह रही कि मैच का नतीजा भी इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के गोल से तय हुआ.

नॉर्वे की जीत के हीरो बने हालैंड

पहले हाफ में दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं. इसके बाद दूसरे हाफ में एर्लिंग हालैंड ने नॉर्वे को बढ़त दिलाई. उन्होंने मैच के 79वें मिनट में पहला गोल किया. इसके बाद 90वें मिनट में हालैंड ने अपना दूसरा गोल भी दाग दिया. हालैंड के इन दोनों गोलों ने ब्राजील को मुकाबले में मुश्किल स्थिति में पहुंचा दिया और नॉर्वे ने जीत की मजबूत नींव रख दी.

यह भी पढ़ें- Women’s T20 World Cup: भारत की श्री चरणी रहीं सबसे सफल गेंदबाज, 5 मैचों में ही झटके सबसे ज्यादा विकेट

नेमार का गोल भी नहीं बचा सका ब्राजील

एक्स्ट्रा टाइम में नेमार ने गोल कर स्कोर 2-1 जरूर किया, लेकिन उनका यह गोल ब्राजील को बराबरी दिलाने या क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाने के लिए काफी साबित नहीं हुआ. इसी हार के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में ही ब्राजील का अभियान समाप्त हो गया.

यह भी पढ़ें- T20 WC जीतने पर ऑस्ट्रेलिया को कितने करोड़ मिले, ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बावजूद टीम इंडिया भी मालामाल, देखें पूरी प्राइज मनी लिस्ट

ब्राजील की सबसे बड़ी चुनौती

2002 में आखिरी बार विश्व कप जीतने के बाद से ब्राजील ने वर्ल्ड कप के 7 नॉकआउट मुकाबले खेले हैं और हर बार उसे किसी यूरोपीय टीम के हाथों हार मिली. 2026 के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे से हारने से पहले 2022 के क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया, 2018 के क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम, 2014 में नीदरलैंड्स और जर्मनी, 2010 के क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स और 2006 के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने ब्राजील को टूर्नामेंट से बाहर किया.

Published at : 06 Jul 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Erling Haaland FIFA World Cup 2026 Brazil Vs Norway
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: ब्राजील का सफर खत्म, एर्लिंग हालैंड के दो गोल से नॉर्वे ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह
FIFA World Cup 2026: ब्राजील का सफर खत्म, एर्लिंग हालैंड के दो गोल से नॉर्वे ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह
फ़ुटबॉल
Neymar Retirement: ब्राजील के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही नेमार ने लिया संन्यास, तोड़ा करोड़ों फैंस का दिल
ब्राजील के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही नेमार ने लिया संन्यास, तोड़ा करोड़ों फैंस का दिल
फ़ुटबॉल
Watch: फीफा वर्ल्ड कप से आई दिल तोड़ देने वाली तस्वीर, पिता का दर्द नहीं देख पाया बेटा; देखें वीडियो
फीफा वर्ल्ड कप से आई दिल तोड़ देने वाली तस्वीर, पिता का दर्द नहीं देख पाया बेटा; देखें वीडियो
फ़ुटबॉल
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम पर एजुकेशनल कैंपस पर मचा बवाल? BJP ने कर दी ये बड़ी मांग 
ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम के कैंपस पर बवाल? BJP ने कर दी ये मांग 
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट
दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट
इंडिया
जिस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान संग मिलकर ईरान को मनाया, वहां क्यों पहुंचे एस जयशंकर? अमेरिका भी जाएंगे
जिस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान संग मिलकर ईरान को मनाया, वहां क्यों पहुंचे एस जयशंकर? अमेरिका भी जाएंगे
क्रिकेट
Women’s T20 World Cup: भारत की श्री चरणी रहीं सबसे सफल गेंदबाज, 5 मैचों में ही झटके सबसे ज्यादा विकेट
Women’s T20 World Cup: भारत की श्री चरणी रहीं सबसे सफल गेंदबाज, 5 मैचों में ही झटके सबसे ज्यादा विकेट
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 10: नई 'अल्फा' के आगे दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
इंडिया
'2028 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे प्रियांक खरगे', कलबुर्गी में बोले कांग्रेस MLC टिप्पन्ना कामाकनूर
'2028 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे प्रियांक खरगे', कलबुर्गी में बोले कांग्रेस MLC टिप्पन्ना कामाकनूर
ट्रैवल
Haunted Beach In India: ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं
ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं
ऑटो
ये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स
ये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget