रवींद्र जडेजा की जगह फिट बैठेंगे अक्षर पटेल? फॉर्म और आंकड़ों से मिल जाएगा जवाब

भारतीय क्रिकेट में इन दिनों रवींद्र जडेजा का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है. खराब फॉर्म के बाद जडेजा के रिप्लेसमेंट को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है. जड्डू को रिप्लेस करने में सबसे बड़ा नाम अक्षर पटेल का सामने आ रहा है. हालांकि अक्षर खुद लंबे वक्त से टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जडेजा टीम इंडिया के स्थायी खिलाड़ियों में से एक हैं, वहीं अक्षर का टीम में अंदर-बाहर होना लगा रहता है.

यहां हम जानेंगे कि आंकड़ों और फॉर्म के लिहाज से कैसे अक्षर टीम इंडिया में जडेजा की जगह फिट बैठ सकते हैं. बता दें कि 37 साल के जडेजा टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. वह मौजूदा वक्त में टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के लिए उपलब्ध हैं. दूसरी तरफ अक्षर तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का हिस्सा हैं.

जडेजा vs अक्षर के आंकड़े

वनडे में दोनों के रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए, तो अब तक जडेजा ने 210 वनडे खेल लिए हैं. दूसरी तरफ अक्षर 71 वनडे तक पहुंच चुके हैं. जड्डू ने 2905 रन बनाए और 232 विकेट लिए. वहीं अक्षर ने 858 रन बनाए और 75 विकेट चटकाए.

दोनों के टेस्ट रिकॉर्ड पर एक नजर डाली जाए, तो अब तक जडेजा ने 89 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें 4095 रन बनाए और 348 विकेट लिए. वहीं अक्षर ने अब तक सिर्फ 15 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 688 रन बनाए और 57 विकेट लिए.

बाकी टी20 इंटरनेशनल में जडेजा ने 74 मैच खेले, जिसमें 515 रन बनाए और 54 विकेट लिए. वहीं अक्षर ने 86 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें उन्होंने 686 रन बना लिए हैं और 83 विकेट अपने नाम किए हैं.

खराब फॉर्म में जडेजा

जडेजा हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप दिखाई दिए थे. तीन मैचों में बैटिंग करते हुए उन्होंने क्रमश: 04, 27 और 12 रन बनाए थे. वहीं गेंदबाजी करते हुए उन्हें तीनों मैचों में कोई विकेट नहीं मिला था.

पिछले एक साल में अक्षर की फॉर्म में आया उच्छाल

देखा जाए तो पिछले एक साल में अक्षर पटेल की फॉर्म में उच्छाल देखने को मिला है, जबकि जडेजा की फॉर्म नीचे गिरी है. अक्षर ने 2025 में 11 मैचों के अंदर 290 रन स्कोर किए थे. वहीं जडेजा ने 10 मैचों में सिर्फ 106 रन बनाए थे.