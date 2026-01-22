हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरवींद्र जडेजा की जगह फिट बैठेंगे अक्षर पटेल? फॉर्म और आंकड़ों से मिल जाएगा जवाब

रवींद्र जडेजा की जगह फिट बैठेंगे अक्षर पटेल? फॉर्म और आंकड़ों से मिल जाएगा जवाब

Axar Patel vs Ravindra Jadeja: रवींद्र जडेजा का खराब फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है. तो आइए जानते हैं कि अक्षर पटेल उनके रिप्लेसमेंट के रूप में कैसे रहेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 22 Jan 2026 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट में इन दिनों रवींद्र जडेजा का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है. खराब फॉर्म के बाद जडेजा के रिप्लेसमेंट को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है. जड्डू को रिप्लेस करने में सबसे बड़ा नाम अक्षर पटेल का सामने आ रहा है. हालांकि अक्षर खुद लंबे वक्त से टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जडेजा टीम इंडिया के स्थायी खिलाड़ियों में से एक हैं, वहीं अक्षर का टीम में अंदर-बाहर होना लगा रहता है. 

यहां हम जानेंगे कि आंकड़ों और फॉर्म के लिहाज से कैसे अक्षर टीम इंडिया में जडेजा की जगह फिट बैठ सकते हैं. बता दें कि 37 साल के जडेजा टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. वह मौजूदा वक्त में टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के लिए उपलब्ध हैं. दूसरी तरफ अक्षर तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. 

जडेजा vs अक्षर के आंकड़े

वनडे में दोनों के रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए, तो अब तक जडेजा ने 210 वनडे खेल लिए हैं. दूसरी तरफ अक्षर 71 वनडे तक पहुंच चुके हैं. जड्डू ने 2905 रन बनाए और 232 विकेट लिए. वहीं अक्षर ने 858 रन बनाए और 75 विकेट चटकाए.

दोनों के टेस्ट रिकॉर्ड पर एक नजर डाली जाए, तो अब तक जडेजा ने 89 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें 4095 रन बनाए और 348 विकेट लिए. वहीं अक्षर ने अब तक सिर्फ 15 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 688 रन बनाए और 57 विकेट लिए. 

बाकी टी20 इंटरनेशनल में जडेजा ने 74 मैच खेले, जिसमें 515 रन बनाए और 54 विकेट लिए. वहीं अक्षर ने 86 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें उन्होंने 686 रन बना लिए हैं और 83 विकेट अपने नाम किए हैं. 

खराब फॉर्म में जडेजा 

जडेजा हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप दिखाई दिए थे. तीन मैचों में बैटिंग करते हुए उन्होंने क्रमश: 04, 27 और 12 रन बनाए थे. वहीं गेंदबाजी करते हुए उन्हें तीनों मैचों में कोई विकेट नहीं मिला था. 

पिछले एक साल में अक्षर की फॉर्म में आया उच्छाल 

देखा जाए तो पिछले एक साल में अक्षर पटेल की फॉर्म में उच्छाल देखने को मिला है, जबकि जडेजा की फॉर्म नीचे गिरी है. अक्षर ने 2025 में 11 मैचों के अंदर 290 रन स्कोर किए थे. वहीं जडेजा ने 10 मैचों में सिर्फ 106 रन बनाए थे. 

Published at : 22 Jan 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja INDIAN CRICKET TEAM AXAR PATEL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे
आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
विश्व
Russia-Ukraine War: '...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
'...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: NEET छात्रा का गुनहगार कौन? Postmartam Report में सामने आया चौंकाने वाला मोड़
Freedom At Midnight 2 और Black Warrant के एक्टर Anurag Thakur ने बताया क्यों है Theatre जरूरी
Delhi Murder Case: Mangolpuri में गली में चाकूओं से युवक को गोद गए शख्स | Breaking News | ABP News
बेबस लड़की की 'लुटेरा बाबा' !
जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे
आधी रात को आग का गोला बन गई बस, तीन लोग जिंदा जले, कई झुलसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
विश्व
Russia-Ukraine War: '...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
'...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
बॉलीवुड
The Raja Saab Hindi BO Lifetime: ‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
हेल्थ
डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद नहीं घट रहा वजन? आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 बड़ी गलतियां
डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद नहीं घट रहा वजन? आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 बड़ी गलतियां
यूटिलिटी
महाराष्ट्र की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडकी बहिण योजना का पैसा, आज ही सुधार लें यह गलती
महाराष्ट्र की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडकी बहिण योजना का पैसा, आज ही सुधार लें यह गलती
नौकरी
​ESIC IMO 2026: MBBS पास कैंडिडेट्स के लिए नौकरी का मौका, लास्ट डेट से पहले कर लें आवेदन
MBBS पास कैंडिडेट्स के लिए नौकरी का मौका, लास्ट डेट से पहले कर लें आवेदन
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget