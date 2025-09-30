अब इस बड़ी लीग में खेलते दिखेंगे दिनेश कार्तिक, बोले- इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना सपने के सच...

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक एक बार फिर विदेशी लीग में खेलते दिखेंगे. पिछले साल कार्तिक दक्षिण अफ्रीका की SAT20 लीग में खेले थे. अब कार्तिक इंटरनेशनल टी20 लीग यानी ILT20 में खेलते दिखेंगे. वह इस लीग में शारजाह वॉरियर्स की टीम का हिस्सा होंगे. कार्तिक ने वॉरियर्स टीम में श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस की जगह ली है. इस टीम के कोच दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जेपी डुमिनी हैं.

दिनेश कार्तिक ने इस लीग में जुड़ने पर कहा, "मैं डीपी वर्ल्ड आईएलटी20 टूर्नामेंट के लिए शारजाह वॉरियर्स टीम से जुड़कर बहुत उत्साहित हूं. मैं जानता हूं कि वे एक युवा टीम है और जो कुछ खास करने की ख्वाहिश रखते हैं. मैं यहां आकर खुश हूं. शारजाह भी उन प्रतिष्ठित स्टेडियमों में से एक है जहां हर कोई खेलना चाहता है. शारजाह वॉरियर्स फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना एक सपने के सच होने जैसा है."

दिनेश कार्तिक के लिए यह दूसरी विदेशी टी20 लीग होगी. वह इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में एसए20 की की टीम पार्ल रॉयल्स का हिस्सा रह चुके हैं. रॉयल्स के लिए उन्होंने छह पारियों में 97 रन बनाए थे. कार्तिक आईपीएल 2025 चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाजी कोच भी हैं.

आरसीबी में कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड के साथ मिलकर काम किया था, जो शारजाह वॉरियर्स के विदेशी खिलाड़ियों में से एक हैं. वॉरियर्स के मुख्य कोच डुमिनी ने कहा, "दिनेश कार्तिक सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं और उन्हें टी20 क्रिकेट में महारत हासिल है. मैं डीपी वर्ल्ड आईएलटी20 के आगामी सत्र के लिए उन्हें अपनी टीम में पाकर बहुत उत्साहित हूं."

दिनेश कार्तिक के नाम 412 टी20 मैचों में 7437 रन हैं. उन्होंने इस दौरान 136.66 की स्ट्राइरेट से रन बनाने के साथ 35 अर्धशतक जड़े हैं. उन्होंने भारत के लिए 60 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 142.61 स्ट्राइक रेट से 686 रन बनाये हैं.