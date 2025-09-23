इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के कप्तान बने दिनेश कार्तिक, 7 नवंबर से शुरू होंगे मैच

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक एक बार फिर ब्लू जर्सी में नजर आएंगे. दिनेश कार्तिक को हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है. टूर्नामेंट के आयोजकों ने खुद मंगलवार को यह जानकारी दी.

हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट इस साल 7 नवंबर से खेला जाएगा. अभी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का एलान नहीं हुआ है. आयोजकों ने सिर्फ कप्तान की घोषणा ही की है. पहले खबर आई थी कि दिनेश कार्तिक इस टूर्नामेंट में भारत के कप्तान होंगे. अब आयोजकों ने इसे कंफर्म भी कर दिया है.

कप्तानी मिलने के बाद दिनेश कार्तिक का पहला रिएक्शन

कप्तानी मिलने के बाद दिनेश कार्तिक ने कहा, "हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया की कप्तानी संभालना गर्व की बात है. मुझे इतने बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलने का इंतजार है. हम बेखौफ और मनोरंजक क्रिकेट खेलेंगे."

क्रिकेट हांगकांग चाइना के अध्यक्ष बुर्जी श्रॉफ ने कहा, "दिनेश कार्तिक को हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिये टीम इंडिया का कप्तान बनाकर हम रोमांचित हैं. उनकी कप्तानी और अपार अनुभव टीम के काफी काम आयेगा और हमें यकीन है कि उनकी मौजूदगी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी."

ऐसा रहा दिनेश कार्तिक का क्रिकेटिंग करियर, आईपीएल में खेले 250 से ज्यादा मैच

2004 में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दिनेश कार्तिक ने 2022 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला. दिनेश कार्तिक भारत के लिए 26 टेस्ट, 94 वनडे और 60 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट में कार्तिक के नाम 1025 रन, वनडे में 1752 रन और टी20 इंटरनेशनल में 686 रन हैं. वह 257 आईपीएल मैच भी खेले. इस दौरान उन्होंने 4842 रन बनाए.

दिनेश कार्तिक आईपीएल 2008 से लगातार कई टीमों के लिए खेले. उन्होंने आईपीएल में अपना आखिरी मैच 2024 में खेला. दिनेश कार्तिक पिछले साल दक्षिण अफ्रीका की SAT20 लीग में भी खेले थे. इस लीग में उन्होंने बल्ले से कई उपयोगी पारियां भी खेली थीं.