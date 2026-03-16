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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL इतिहास के 5 सबसे बड़े विवाद, पूरी दुनिया के उड़े होश; धोनी भी कर चुके हैरान

IPL इतिहास के 5 सबसे बड़े विवाद, पूरी दुनिया के उड़े होश; धोनी भी कर चुके हैरान

IPL के पिछले 18 साल के इतिहास में कई बड़े विवाद देखे गए हैं, लेकिन उनमें से पांच ऐसे हैं जिन्हें आने वाले कई दशकों तक फैंस भुला नहीं पाएंगे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 16 Mar 2026 06:19 PM (IST)
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IPL अब सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं रह गई है, यह भारतीय क्रिकेट संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है. हर साल मैदानों पर रनों का अंबार लगता है, विकेटों की झड़ी लगती है, खिलाड़ियों के बीच बहस होती रहती है और इंडियन प्रीमियर लीग के मैच ड्रामा और रोमांच से भरपूर भी रहते हैं.

IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है, जिसका पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. मगर यह भी सच है कि जितनी बड़ी लीग, जितनी ज्यादा लोकप्रियता तो विवाद भी उतने ही बड़े सामने आते रहेंगे. पिछले 18 साल के इतिहास में आईपीएल में कई बड़े विवाद देखे गए हैं, लेकिन उनमें से पांच ऐसे हैं जिन्हें आने वाले कई दशकों तक फैंस भुला नहीं पाएंगे.

1. हरभजन सिंह का थप्पड़ कांड
इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे पहला सीजन, 2008 में मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) का मैच हुआ, जिसमें पंजाब को 66 रनों की जीत मिली थी. मगर मैच के बाद जब दोनों टीम हैंडशेक कर रही थीं, तब हरभजन ने एस श्रीसंत को जोरदार थप्पड़ रसीद दिया. सालों तक इसका वीडियो सामने नहीं आया था, लेकिन आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ने 2025 में इसका वीडियो जारी कर दिया था. खैर हरभजन कई बार टीवी पर श्रीसंत से माफी मांग चुके हैं और अब दोनों के रिश्ते पहले से बेहतर हैं.

2. विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई
विराट कोहली और गौतम गंभीर मैदान में हों और एग्रेशन ना दिखे, ऐसा नहीं हो सकता. IPL 2013 में KKR के खिलाफ एक मैच में आउट होने के बाद विराट कोहली, गंभीर की मैदान पर बहस हो गई थी. उसके करीब 10 साल बाद IPL 2023 में एक बार फिर दोनों की बीच मैदान पर बहस हुई. इस बार फर्क इतना था कि गंभीर खिलाड़ी नहीं बल्कि LSG टीम के मेंटॉर थे. दोनों कई बार मीडिया में आकर कह चुके हैं कि यह सब खेल का हिस्सा है.

3. शाहरुख खान पर बैन
IPL 2012 के एक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया था. KKR टीम के सह-मालिक शाहरुख खान मैच के बाद एक सिक्योरिटीगार्ड से जा भिड़े. बताया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने शाहरुख के बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया था. मामला काफी गरमा गया था, जिसके बाद शाहरुख के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. इस मामले में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शाहरुख को वानखेड़े स्टेडियम से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था.

4. स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल
एक और 2013 का किस्सा, जब आईपीएल ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट के खेल पर दाग लगा था. सबसे पहले बुकी सुनील भाटिया की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद मैच फिक्सिंग मामले के तार राजस्थान रॉयल्स के तीन खिलाड़ियों से जुड़े. एस श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान की गिरफ्तारी हुई थी. यह मामला हाई-प्रोफाइल तब बना जब CSK टीम के प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स टीम के सह-मालिक राज कुन्द्रा को अवैध सट्टेबाजी में सम्मिलित पाया गया और बॉलीवुड अभिनेता विंदू दारा की भी गिरफ्तारी हुई थी. तीनों खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर दो-दो साल का प्रतिबंध लगाया गया था.

5. अंपायर से लड़ने मैदान में आए धोनी
एमएस धोनी आमतौर पर अपना आपा नहीं खोते हैं, इसी वजह से उन्हें ‘कैप्टन कूल’ भी कहा जाता है. अप्रैल 2019 में चेन्नई और राजस्थान के एक मैच में CSK को आखिरी ओवर में जीत के लिए 18 रन बनाने थे. धोनी डगआउट में बैठे थे, तभी RR के गेंदबाज रहे बेन स्टोक्स ने एक फुलटॉस गेंद फेंकी जो धोनी के अनुसार नो-बॉल थी. अंपायर ने पहले उसे नो-बॉल करार दिया, लेकिन स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर ने लीगल बॉल का इशारा किया था. फैसला बदले जाने पर धोनी मैदान में आए और अंपायर से भिड़ने लगे. इस घटना के लिए धोनी पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था.

Published at : 16 Mar 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Spot Fixing IPL MS DHONI INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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