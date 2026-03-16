'यह पैसा भारतीयों की जान के लिए...', सनराइजर्स में अबरार अहमद की एंट्री पर भड़के सुनील गावस्कर
Sunil Gavaskar: द हंड्रेड की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदा, जिस पर सुनील गावस्कर काफी गुस्से में दिखाई दिए.
Sunil Gavaskar Angry On Sunrisers Leeds: भारतीय क्रिकेट जगत में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को लेकर चर्चा तेज है. इंग्लैंड में होने वाली द हंड्रेड लीग में भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने अबरार को 1.90 पाउंड (करीब 2.34 करोड़ भारतीय रुपये) में खरीदा. फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक सन ग्रुप के पास है. यह ग्रुप आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद का मालिकना हक भी रखता है, जिसको देखते हुए भारतीय फैंस पाक खिलाड़ी के खरीदे जाने पर गुस्से में दिखे.
सनराइजर्स फ्रेंचाइजी की सीईओ काव्या मारन हैं, जिन्हें आईपीएल के दौरान हैदराबाद टीम को सपोर्ट करते हुए देखा जाता है. फैंस काव्या की भी काफी आलोचना कर रहे हैं. इस लिस्ट में पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर भी शामिल हो गए हैं. गावस्कर ने जाहिर तौर पर सनराइजर्स लीड्स की इस खरीद को गलत ठहराया. उनका मानना है कि पाक खिलाड़ी को दिया जाने वाला पैसा भारतीयों की जान लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
क्या बोले सुनील गावस्कर?
गावस्कर ने मिड-डे में अपने कॉलम में लिखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कई सालों की घटनाओं को देखते हुए इस तरह के रिएक्शन स्वाभाविक है. दिग्गज गावस्कर ने बताया कि कैसे 2008 मुंबई हमले के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल से बैन कर दिया गया था. इसके बाद 2019 के पुलवामा अटैक और 2025 के पहलगाम हमले के बाद भावनाएं और संवेदनशील हो गई हैं.
भारतीयों के खिलाफ पैसे का इस्तेमाल
गावस्कर का मानना है कि अगर कोई भारतीय मालिक की टीम पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदती है, तो वह पैसा टैक्स के रूप में पाकिस्तान सरकार तक पहुंचेगा और उन पैसों का इस्तेमाल हथियार खरीदने में किया जा सकता है. इस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास जाने वाला पैसा भारतीयों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है.
भारतीय मालिकों को ध्यान देना चाहिए
गावस्कर ने आगे लिखा कि टीम के कोच डेनियल विटोरी शायद इस संवेदनशीलता को ना समझें, लेकिन भारतीय मालिकों को इस बारे में ध्यान देना चाहिए. गावस्कर ने लिखा, "भारतीय मालिक अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे सिस्टम को पैसा दे रहे हैं, जो भारत के सैनिको और नागरिकों की मौत का कारण बन सकता है. क्या इस तरह के टूर्नामेंट जीतना भारतीयों की जान से ज्यादा जरूरी है? जिसमें देश के बहुत कम खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं."
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Source: IOCL