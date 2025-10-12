हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई

चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई

Dhanashree Verma Net Worth: युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक अप्रैल 2025 में हुआ. चहल ने तलाक के बाद धनश्री को एलिमनी भी दी. इस समय धनश्री की नेटवर्थ करोड़ों में है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 12 Oct 2025 08:13 PM (IST)
Preferred Sources

Yuzvendra Chahal Ex-wife Dhanashree Verma Net Worth: भारत के स्टार गेंदबाज युजवेंद्र चहल अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. चहल इस समय भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन वे लीग क्रिकेट में खेलते नजर आते हैं. युजवेंद्र चहल की शादी 2020 में धनश्री वर्मा के साथ हुई थी. वहीं अप्रैल 2025 में इस कपल का तलाक हो गया. चहल ने तलाक के बाद कोर्ट के फैसले के मुताबिक धनश्री को एलिमनी में 4.75 करोड़ रुपये दिए. इसके बाद धनश्री वर्मा की नेटवर्थ करोड़ों रुपये में पहुंच गई है.

चहल की एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा की नेटवर्थ

धनश्री वर्मा का जन्म दुबई में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश भारत में ही हुई है. धनश्री ने डॉक्टरी की पढ़ाई की और डेंटिस्ट बनीं. लेकिन अब वे एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. धनश्री इस समय अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल का हिस्सा हैं और यहां वे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और युजवेंद्र चहल के साथ रहे रिश्ते के बारे में कई खुलासे कर रही हैं. वहीं चहल भी कई पॉडकास्ट में धनश्री और अपने रिश्ते के बारे में बात कर चुके हैं.

धनश्री वर्मा सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर होने के साथ ही डांसर भी हैं. धनश्री के चहल से तलाक के वक्त इंस्टाग्राम (Dhanashree Verma Instagram) पर 5.3 मिलियन फॉलोअर्स के करीब थे, अब उनके 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं. धनश्री वर्मा ब्रांड एंडोर्समेंट और पेड प्रोमोशन से भी मोटी कमाई करती हैं. अब वे रियलिटी शो का हिस्सा भी बन चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धनश्री वर्मा की नेटवर्थ (Dhanashree Verma Net Worth) 25 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. धनश्री एक महीने में 15-35 लाख रुपये के बीच में कमाती हैं, ये कमाई हर महीने आने वाले पेड प्रोमोशन पर भी निर्भर करती है.

युजवेंद्र चहल की नेटवर्थ

युजवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेट का काफी पॉपुलर चेहरा है. इनके इंस्टाग्राम (Yuzvendra Chahal Instagram) पर 10.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं. चहल इस समय भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से भी उन्होंने काफी पैसे कमाए हैं. इसके अलावा चहल की कमाई का जरिया आईपीएल, ब्रांड एंडोर्समेंट और इन्वेस्टमेंट हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, युजवेंद्र चहल की नेटवर्थ (Yuzvendra Chahal Net Worth) 45 करोड़ रुपये के करीब है.

यह भी पढ़ें

163 पर था एक, फिर धड़ाधड़ गिरे पाकिस्तान के विकेट, बाबर आजम का बल्ला घर पर भी रहा खामोश

Published at : 12 Oct 2025 08:13 PM (IST)
Tags :
Dhanashree Verma Yuzvendra Chahal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'फर्जी खबरें फैलाना भारत की खूबी', बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर बोले मोहम्मद यूनुस
'फर्जी खबरें फैलाना भारत की खूबी', बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर बोले मोहम्मद यूनुस
बिहार
बिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'
बिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'
क्रिकेट
अंतिम ओवरों में लड़खड़ाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया 331 रनों का लक्ष्य; आज बेहद जरूरी है जीत
अंतिम ओवरों में लड़खड़ाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया 331 रनों का लक्ष्य; आज बेहद जरूरी है जीत
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
Advertisement

वीडियोज

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब
Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'फर्जी खबरें फैलाना भारत की खूबी', बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर बोले मोहम्मद यूनुस
'फर्जी खबरें फैलाना भारत की खूबी', बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के सवाल पर बोले मोहम्मद यूनुस
बिहार
बिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'
बिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'
क्रिकेट
अंतिम ओवरों में लड़खड़ाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया 331 रनों का लक्ष्य; आज बेहद जरूरी है जीत
अंतिम ओवरों में लड़खड़ाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया 331 रनों का लक्ष्य; आज बेहद जरूरी है जीत
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने चूमा जया बच्चन का माथा, अवॉर्ड शो में बहन और भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
अभिषेक बच्चन ने चूमा मां का माथा, बहन-भांजी भी दिखे साथ, फैंस बोले- 'ऐश्वर्या कहां हैं?'
इंडिया
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
ट्रेंडिंग
मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल
मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल
हेल्थ
खाना सही से चबाने की आदत बढ़ा सकती है उम्र, जानें खाना खाने का सही तरीका
खाना सही से चबाने की आदत बढ़ा सकती है उम्र, जानें खाना खाने का सही तरीका
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget