चहल से तलाक के बाद कितनी बढ़ गई धनश्री वर्मा की नेटवर्थ? जानें एक महीने में कितनी करती हैं कमाई

Yuzvendra Chahal Ex-wife Dhanashree Verma Net Worth: भारत के स्टार गेंदबाज युजवेंद्र चहल अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. चहल इस समय भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन वे लीग क्रिकेट में खेलते नजर आते हैं. युजवेंद्र चहल की शादी 2020 में धनश्री वर्मा के साथ हुई थी. वहीं अप्रैल 2025 में इस कपल का तलाक हो गया. चहल ने तलाक के बाद कोर्ट के फैसले के मुताबिक धनश्री को एलिमनी में 4.75 करोड़ रुपये दिए. इसके बाद धनश्री वर्मा की नेटवर्थ करोड़ों रुपये में पहुंच गई है.

चहल की एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा की नेटवर्थ

धनश्री वर्मा का जन्म दुबई में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश भारत में ही हुई है. धनश्री ने डॉक्टरी की पढ़ाई की और डेंटिस्ट बनीं. लेकिन अब वे एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. धनश्री इस समय अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल का हिस्सा हैं और यहां वे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और युजवेंद्र चहल के साथ रहे रिश्ते के बारे में कई खुलासे कर रही हैं. वहीं चहल भी कई पॉडकास्ट में धनश्री और अपने रिश्ते के बारे में बात कर चुके हैं.

धनश्री वर्मा सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर होने के साथ ही डांसर भी हैं. धनश्री के चहल से तलाक के वक्त इंस्टाग्राम (Dhanashree Verma Instagram) पर 5.3 मिलियन फॉलोअर्स के करीब थे, अब उनके 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं. धनश्री वर्मा ब्रांड एंडोर्समेंट और पेड प्रोमोशन से भी मोटी कमाई करती हैं. अब वे रियलिटी शो का हिस्सा भी बन चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धनश्री वर्मा की नेटवर्थ (Dhanashree Verma Net Worth) 25 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. धनश्री एक महीने में 15-35 लाख रुपये के बीच में कमाती हैं, ये कमाई हर महीने आने वाले पेड प्रोमोशन पर भी निर्भर करती है.

युजवेंद्र चहल की नेटवर्थ

युजवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेट का काफी पॉपुलर चेहरा है. इनके इंस्टाग्राम (Yuzvendra Chahal Instagram) पर 10.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं. चहल इस समय भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से भी उन्होंने काफी पैसे कमाए हैं. इसके अलावा चहल की कमाई का जरिया आईपीएल, ब्रांड एंडोर्समेंट और इन्वेस्टमेंट हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, युजवेंद्र चहल की नेटवर्थ (Yuzvendra Chahal Net Worth) 45 करोड़ रुपये के करीब है.

