163 पर था एक, फिर धड़ाधड़ गिरे पाकिस्तान के विकेट, बाबर आजम का बल्ला घर पर भी रहा खामोश

बाबर आजम की खराब फॉर्म उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है. पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट लाहौर में खेला जा रहा है, जिसमें बाबर सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए हैं. पाक टीम ने महज 36 रनों के भीतर 4 विकेट गंवाए, जिससे लाहौर टेस्ट में दक्षिण अफ्रीकी टीम हावी हो गई है. हालांकि शान मसूद और इमाम उल हक ने पाकिस्तान टीम को बहुत शानदार स्थिति में ला खड़ा किया था, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाजों ने धड़ाधड़ विकेट चटकाते हुए मैच में वापसी की.

बिना रन बने गिर गए 3 विकेट

पाकिस्तान टीम ने एक समय 163 के स्कोर पर सिर्फ एक विकेट गंवाया था. शान मसूद और इमाम उल हक दूसरे विकेट के लिए 161 रनों की साझेदारी कर चुके थे. पहले कप्तान मसूद 76 के स्कोर पर आउट हुए. इमाम उल हक और बाबर आजम ने 36 रन जोड़ लिए थे, लेकिन जब टीम का स्कोर 199 रन था, तब बाबर आजम महज 23 रन के स्कोर पर आउट हो गए.

163/1 के स्कोर से पाकिस्तान की हालत 199/5 हो चुकी थी. सऊद शकील गोल्डन डक का शिकार बने, वहीं इमाम उलहक 93 रन बनाकर आउट हो गए. आलम यह था कि 199 के स्कोर पर ही पाकिस्तान का तीसरा, चौथा और पांचवां विकेट गिरा. बिना कोई रन बनाए पाक टीम के 3 विकेट गिरे.

3 से नहीं आया टेस्ट शतक

बाबर आजम को टेस्ट मैच में शतक लगाए करीब 3 साल हो गए हैं. टेस्ट में उनके बल्ले से निकली आखिरी सेंचुरी, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थी. उसके बाद 27 पारियों में बाबर कोई सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं. इस दौरान उन्होंने सिर्फ 3 अर्धशतक लगाए हैं.

साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद बाबर आजम ने किसी टेस्ट शृंखला में 200 रनों का आंकड़ा भी नहीं छुआ है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बाबर आजम ने 6 टेस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 539 रन बनाए थे.

