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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशोएब अख्तर ने किया 400 टेस्ट विकेट लेने का दावा, बोले- अगर इमरान खान...

शोएब अख्तर ने किया 400 टेस्ट विकेट लेने का दावा, बोले- अगर इमरान खान...

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले शोएब अख्तर ने संन्यास के 15 साल बाद बड़ा दावा किया है. अख्तर ने 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 15 Aug 2026 03:45 PM (IST)
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अपनी तूफानी स्पीड से बड़े-बड़े बल्लेबाजों को घुटनों पर लाने वाले अपने दौर के सबसे खूंखार गेंदबाज शोएब अख्तर ने संन्यास के 15 साल बाद बड़ा दावा किया है. शोएब अख्तर ने कहा है कि अगर वह इमरान खान की कप्तानी में खेलते तो टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेते. बता दें कि अख्तर ने 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था. अब रिटायरमेंट के 15 साल बाद उन्होंने बड़ा दावा किया है. 

अपनी पीढ़ी के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में शुमार शोएब अख्तर ने 46 टेस्ट मैचों में 178 विकेट लिए. उन्होंने 2011 में भारत में खेले गए वर्ल्ड कप के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. उस समय तत्कालीन कप्तान शाहिद अफरीदी के साथ उनके मतभेद की खबरें भी सामने आई थीं.

‘जियो टीवी’ के एक कार्यक्रम में शोएब अख्तर ने कहा कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनके नाम 400 से ज्यादा विकेट हैं और उनका मानना है कि उनके पसंदीदा कप्तान इमरान खान के नेतृत्व में खेलने से उनके करियर पर बड़ा असर पड़ सकता था. 

51 साल के शोएब अख्तर ने कहा, "अगर मैं पहले इमरान खान के आक्रामक नेतृत्व में खेला होता तो मैंने बहुत कुछ सीखा होता और टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लिए होते." शोएब ने रावलपिंडी में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. यह उनका घरेलू मैदान भी था.

उस समय पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम ने इस युवा तेज गेंदबाज को डेब्यू कराने को लेकर आशंका जताई थी और माना था कि यह सही समय नहीं है. समय के साथ दोनों तेज गेंदबाजों के रिश्ते जटिल रहे और उनमें प्रशंसा के साथ-साथ मतभेद के दौर भी आए.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट, 163 वनडे और 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट में अख्तर ने 178 विकेट, वनडे में 247 विकेट और टी20 इंटरनेशनल में 19 विकेट लिए हैं.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 15 Aug 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Test Cricket Shoaib Akhtar Shahid Afridi Pakistan Cricket Team Imran Khan
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