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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकरियर के दूसरे टेस्ट में सबसे आगे निकले मानव सुतार, 10 विकेट लेकर बदल डाला इतिहास

करियर के दूसरे टेस्ट में सबसे आगे निकले मानव सुतार, 10 विकेट लेकर बदल डाला इतिहास

Manav Suthar 10 Wickets: मानव सुतार ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में कुल 10 विकेट लिए, ये उनका दूसरा ही टेस्ट था और उन्होंने दूसरी बार फाइव विकेट हॉल किया. उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट भी लिए.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Aug 2026 02:14 PM (IST)
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गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से हराया, इसमें युवा गेंदबाज मानव सुतार का अहम रोल रहा. अपना दूसरा ही टेस्ट खेल रहे सुतार ने गॉल में कुल 10 विकेट लिए, ऐसा करके उन्होंने इतिहास रच दिया और इस स्टेडियम में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर आ गए. उनके आलावा इस वेन्यू पर सिर्फ 2 ही भारतीय एक मैच में 10 विकेट ले पाए हैं.

राजस्थान के श्री गंगानगर से आने वाले मानव सुतार ने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ हुए एकमात्र टेस्ट में डेब्यू किया था, जिसमे उन्होंने कुल 7 विकेट लिए थे और एक ही पारी में 6 विकेट चटकाए थे. श्रीलंका के खिलाफ गॉल में उन्हें जडेजा और कुलदीप के साथ तीसरे स्पिनर के रूप में खिलाया गया, जहां उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया.

मानव सुतार ने पह ली पारी में ओपनर लाहिरु उदारा समेत 4 बल्लेबाजों को आउट किया. चौथे दिन श्रीलंका की दूसरी पारी में उन्होंने 2 विकेट लिए. आज पांचवें दिन उन्होंने एक ओवर में 3 विकेट समेत कुल 4 विकेट लेकर इस मैच में अपने 10 विकेट पूरे किए.

गॉल में 10 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय

मानव सुतार गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले इस ग्राउंड पर अश्विन और हरभजन सिंह ऐसा कर चुके हैं. इस वेन्यू पर एक टेस्ट में सबसे अच्छी गेंदबाजी फिगर वाले सुतार पहले गेंदबाज बन गए हैं, उन्होंने 45.2 ओवरों में 10 विकेट लिए, 3 ओवर मेडेन डाले और इकॉनमी 2.88 का रहा.

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भारत 165 रनों से जीता

मुकाबले की बात करें तो श्रीलंका को जीतने के लिए 372 रनों का लक्ष्य मिला था, आज पांचवें दिन धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा ने अच्छी शुरुआत की थी, जिससे लगने लगा था कि श्रीलंका को ऑलआउट करना आसान नहीं होगा. लेकिन रवींद्र जडेजा ने इस जोड़ी को तोड़ उम्मीद जगाई, उन्होंने डी सिल्वा (59) को कैच आउट कराया. इसके बाद दिनुशा ने अच्छी पारी जारी रखी और अपने शतक की ओर बढ़ने लगे, लेकिन 76वें ओवर में उनकी पारी 84 के स्कोर पर समाप्त हो गई. सुतार ने उन्हें कैच आउट कराया, इसी ओवर में उन्होंने 3 विकेट लिए थे.

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मानव सुतार ने फर्स्ट क्लास मैचों में भी 4 बार एक मैच में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है. डोमेस्टिक में राजस्थान के लिए खेलने वाले मानव ने फर्स्ट क्लास में 9 बार फाइव विकेट हॉल किया है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Aug 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
India Vs Sri Lanka 1st Test IND Vs SL 1st Test Manav Suthar INDIAN CRICKET TEAM IND VS SL
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