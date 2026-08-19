भारत ने 165 रनों से जीता गॉल टेस्ट, मानव सुथार ने 10 विकेट लेकर रचा इतिहास

भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है. चौथी पारी में श्रीलंका को 372 रनों का लक्ष्य मिला था, इसके जवाब में वह सिर्फ 206 रन ही बना सकी. मानव सुतार ने अपने करियर के दूसरे ही टेस्ट में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. दूसरी पारी में उन्होंने कुल 6 विकेट लिए. इसी के साथ टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 2015 से चले आ रहे जीत के सिलसिले को कायम रखा है.

चौथे दिन टीम इंडिया की दूसरी पारी महज 193 रनों पर सिमट गई थी, लेकिन पहली पारी में 178 रनों की विशालकाय बढ़त के आधार पर उसने श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा था. गॉल के मैदान पर कभी भी 342 रनों से बड़ा टारगेट चेज नहीं हुआ था, इसलिए श्रीलंका को जीत के लिए बहुत बड़ा चमत्कार करने की जरूरत थी, जिसमें वह नाकाम रही.

लगातार नौवीं जीत

यह टेस्ट इतिहास में भारत की श्रीलंका पर लगातार नौवीं जीत है. श्रीलंका को आखिरी बार टीम इंडिया पर 2015 में कोई टेस्ट जीत नसीब हुई थी. उसके बाद 11 मैचों में टीम इंडिया ने 9 जीते हैं और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. श्रीलंका पिछले 11 सालों से भारत को हरा नहीं पाया है.

मानव सुतार, जीत के हीरो

मानव सुतार को टीम इंडिया का अगला रवींद्र जडेजा भी कहा जा रहा है. वह अलग बात है कि जडेजा 37 साल की उम्र में भी धारधार गेंदबाजी कर रहे हैं. सुतार ने गॉल टेस्ट की पहली पारी में 4 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए. दूसरी पारी के 76वें ओवर में उन्होंने एकसाथ 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया.

गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम पर इससे पहले केवल 2 ही भारतीय गेंदबाज मैच में 10 विकेट ले पाए थे. उनसे पहले यह कारनामा सिर्फ रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह ने किया था, लेकिन अब सुतार इस मैदान पर 10-विकेट हॉल पूरा करने वाले केवल तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. वो इस मैदान पर 10 विकेट हॉल पूरा करने वाले बाएं हाथ के केवल दूसरे विदेशी गेंदबाज हैं. ऐसा करने वाले पहले बाएं हाथ के विदेशी गेंदबाज मिचेल स्टार्क थे, जिन्होंने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में 11 विकेट झटके थे.

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पडिक्कल की मेहनत भी आई काम

मानव सुतार ने चाहे मैच में 10 विकेट झटके हों, लेकिन दोनों टीमों में अंतर देवदत्त पडिक्कल के उस शतक ने पैदा किया, जो भारत की पहली पारी में आया था. पडिक्कल ने अकेले ही 167 रनों की पारी खेली और दूसरी पारी में भी उन्होंने 44 रनों का योगदान दिया. इसी मुकाबले में रवींद्र जडेजा ने अपने टेस्ट करियर में 350 विकेट पूरे कर लिए हैं.

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