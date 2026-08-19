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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपडिक्कल या मानव सुतार, कप्तान गिल ने किसे बताया जीत का सबसे बड़ा हीरो?

पडिक्कल या मानव सुतार, कप्तान गिल ने किसे बताया जीत का सबसे बड़ा हीरो?

India vs Sri Lanka Test, Shubman Gill: भारत ने पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया. कप्तान शुभमन गिल ने जानिए किसे भारत की जीत का हीरो बताया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Aug 2026 02:30 PM (IST)
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भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. जिस तरह पहले 2 दिन बारिश हुई, यह मुकाबला ड्रॉ की तरफ आगे बढ़ रहा था. मगर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा दमदार प्रदर्शन किया कि श्रीलंकाई बल्लेबाज पानी भरते नजर आए. अकेले मानव सुतार ने दोनों पारियों में कुल 10 विकेट झटके.

टीम इंडिया की इस यादगार जीत में मानव सुतार ही नहीं, युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल का भी बड़ा योगदान रहा. उन्होंने दोनों पारियों में कुल मिलाकर 211 रन बनाए. उन्होंने पहली पारी में 167 रनों की शतकीय पारी खेली, जबकि दूसरी पारी में भी 44 रन बनाए. इस दमदार प्रदर्शन के लिए पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. मगर कप्तान गिल किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने किसकी सबसे ज्यादा तारीफ की है.

शुभमन गिल ने क्या कहा

श्रीलंका पर 165 रनों की जीत पर खुशी जताते हुए कप्तान शुभमन गिल ने कहा की इतिहास का 600वां टेस्ट जीतना बेहद खास है. दरअसल कप्तान गिल ने दोनों खिलाड़ियों की तारीफ की और खासतौर पर मानव सुतार के लिए कहा कि वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जो लंबे समय टीम भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं.

गिल ने मानव सुतार की तारीफ में कहा, "वह बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. पहले मैच में (अफगानिस्तान) भी उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया और इस बार भी वैसा ही किया. मानव बहुत होनहार खिलाड़ी प्रतीत होते हैं, जो लंबे समय टीम भारतीय टीम का भार अपने कंधों पर संभाल सकते हैं.

गिल, पडिक्कल की तारीफ करने से भी पीछे नहीं हटे. उन्होंने कहा, "उन्हें बल्लेबाजी करते देखना ही सुखद अनुभव था. शतक बनाना जरूरी है, लेकिन जैसे उन्होंने शतक लगाने के बाद उसे बड़ी पारी में तब्दील किया, वह एक आरामदायक स्थिति और कठिन परिस्थिति में अंतर पैदा करता है. दूसरी पारी में भी उन्होंने बढ़िया खेल दिखाया और जिस तरह स्पिनरों पर दबाव बनाया, वह देखने लायक था."

यह भी पढ़ें: भारत ने 165 रनों से जीता गॉल टेस्ट, मानव सुथार ने 10 विकेट लेकर रचा इतिहास

पडिक्कल बने प्लेयर ऑफ द मैच

देवदत्त पडिक्कल को पहली पारी में 167 रन और दूसरी पारी में 44 रनों की बहुमूल्य पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. पडिक्कल ने बताया कि उनका टेस्ट डेब्यू धर्मशाला में हुआ था, लेकिन उसके बाद पर्थ और फिर गॉल मैदान पर उनकी बैटिंग स्किल्स की कड़ी परीक्षा ली गई.

श्रीलंका सीरीज से पहले पडिक्कल अपने टेस्ट करियर की 3 पारियों में सिर्फ 90 रन बनाए थे. मगर श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कुल 211 रन बनाने के बाद उनका टेस्ट औसत लंबी छलांग मारते हुए 60.20 पर पहुंच गया है.

यह भी पढ़ें:

करियर के दूसरे टेस्ट में सबसे आगे निकले मानव सुतार, 10 विकेट लेकर बदल डाला इतिहास

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Aug 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Devdutt Padikkal Manav Suthar SHUBMAN GILL
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