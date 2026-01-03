देवदत्त पडिक्कल का बल्ला विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में जमकर बोल रहा है. शनिवार को पांचवें राउंड में कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज पडिक्कल ने त्रिपुरा के खिलाफ शानदार शतक ठोका. ये जारी संस्करण में उनका चौथा शतक है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए मुकाबले में त्रिपुरा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. कर्नाटक की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी. कप्तान मयंक अग्रवाल तीसरे ही ओवर में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे. तीसरे नंबर पर आए करुण नायर तो खाता भी नहीं खोल पाए. दोनों को अभिजीत सरकार ने एक ही ओवर में आउट किया. इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने स्मरण रविचंद्रन के साथ मिलकर तीसरे विकेट एक लिए 136 रनों की साझेदारी की.

5 मैच में 4 शतक

देवदत्त पडिक्कल ने त्रिपुरा के खिलाफ 120 गेंदों में 3 छक्के 8 चौकों की मदद से 108 रन बनाए. स्मरण ने 0 और अभिनव मनोहर ने नाबाद 79 रन बनाए, जिसके सहारे कर्नाटक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 332 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

देवदत्त पडिक्कल विजय हजारे ट्रॉफी के जारी संस्करण में शानदार फॉर्म में हैं. ये उनका टूर्नामेंट में चौथा शतक है. उन्होंने झारखंड के खिलाफ हुए पहले मैच में 147 रन बनाए. केरल के खिलाफ उन्होंने 124 रनों की पारी खेली थी. तीसरे मुकाबले में तमिलनाडु के खिलाफ वह सिर्फ 22 रन बना पाए, फिर पुदुचेरी के खिलाफ फिर उन्होंने शतक (113) लगाया था.

देवदत्त पडिक्कल ने ODI टीम के लिए ठोकी मजबूत दावेदारी

देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी में निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया है. लिस्ट ए में असाधारण रिकॉर्ड के कारण उनकी भारतीय वनडे टीम में मजबूत दावेदारी बनती है. लिस्ट ए में पडिक्कल ने खेली 37 पारियों में 13 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं, उनका औसत 80 से ज्यादा है. हालांकि उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. भारत की अगली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज वनडे फॉर्मेट में ही खेली जाएगी. भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी, जिसके लिए बीसीसीआई जल्द ही टीम का एलान करने वाला है.