हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, तोड़ा सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, तोड़ा सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

दीप्ति शर्मा अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में 1 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 31 Dec 2025 08:02 AM (IST)
Deepti Sharma Breaks Most Wickets World Record: भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और अंतिम मुकाबला बीती रात यानी 30 दिसंबर, 2025 को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में गया. इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया. टी20 इंटरनेशनल की नंबर-1 गेंदबाज दीप्ति शर्मा इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. तिरुवनंतपुरम में खेले गए पांचवें टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में एक विकेट चटकाते ही दीप्ति ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मेगन शट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया. श्रीलंकाई पारी के 14वें ओवर में दीप्ति ने नीलाक्षी सिल्वा को आउट किया. दीप्ति का ये टी20 इंटरनेशनल में 152वां शिकार था, जिससे उन्होंने मेगन शट के 151 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

टी20 इंटरनेशनल में दीप्ति शर्मा बनी पहली भारतीय गेंदबाज

श्रीलंका के खिलाफ पांचवें मैच से पहले तक दीप्ति सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मेगन शट के बराबर थीं और दोनों के ही नाम 151 विकेट दर्ज थे. इसी के साथ, दीप्ति शर्मा एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं. वे पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट में 150 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं. उन्होंने ये रिकॉर्ड पिछले हफ्ते श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबला में बनाया था, जब उन्होंने कविशा दिलहारी का विकेट लिया. इसी मैच में दीप्ति शर्मा ने एक नया इतिहास भी रच दिया था. वो टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली खिलाड़ी (पुरुष या महिला) बन गईं, जिन्होंने 1000 से ज्यादा रन और 150 से ज्यादा विकेट लिए हैं. दीप्ति अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1100 से ज्यादा रन बना चुकी हैं. उनका औसत 23.40 है और स्ट्राइक रेट 104.26 का रहा है. इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए हैं.

महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज

1. दीप्ति शर्मा (भारत) - 152 विकेट 

2. मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया) - 151 विकेट 

3. निदा डार (पाकिस्तान) - 144 विकेट 

4. हेनरीट इशिमवे (रवांडा) - 144 विकेट 

5. सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) - 142 विकेट 

Published at : 31 Dec 2025 08:02 AM (IST)
Deepti Sharma Megan Schutt Women Cricket CRICKET IND W VS SL W
