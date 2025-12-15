ACC Mens Under-19 Asia Cup 2025: तमिलनाडु के दीपेश देवेन्द्रन राइट आर्म मीडियम गेंदबाज हैं, जो अभी अंडर-19 एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के हिस्सा हैं. हाल ही में, दीपेश ने जूनियर लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया है और उन्होंने अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया है. दुबई में जारी एशिया कप में दीपेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 ओवर में सिर्फ 16 देकर 3 विकेट चटकाए और उनकी कसी हुई गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों की एक ना चली. जिससे टीम इंडिया एक बड़ी जीत हासिल करने में सफल रही. दीपेश ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में भी शानदार गेंदबाजी करते हुए यूएई के खिलाफ 21 रन देकर 2 विकेट हासिल करने में सफल रहे थे.

भारत-पाक मुकाबले का क्या रहा नतीजा?

इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर टीम भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके जवाब में, टीम इंडिया ने 46.1 ओवर में 240 रनों पर ऑल आउट हो गई. इस पारी में भारत के लिए एरोन जॉर्ज ने 85 रन की बेहतरीन पारी खेली. उनके अलावा, कप्तान आयुष म्हात्रे ने (38 रन) और कनिष्क चौहान (46 रन) ने भी उपयोगी योगदान दिया. इसके के बाद, 241 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाई और 41.2 ओवर में महज 150 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान के लिए हुजैफ अहसान ने 83 गेंद में 9 चौके और 2 छक्के की मदद से 70 रन बनाए और ओपनर उस्मान खान (16 रन) और कप्तान फरहान यूसफ (23 रन) के अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज दोहरा अंक तक भी नहीं पहुंच पाया. वहीं, कनिष्क ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 33 देकर 3 विकेट झटके. इनके अलावा, दीपेश ने 3 विकेट और किशन ने 2 विकेट चटकाए, तो खिलन पटेल और वैभव सूर्यवंशी भी एक-एक विकेट अपने नाम करने में कामयाब हुए.

कनिष्क ने किया ऑलराउंड प्रदर्शन

टीम इंडिया के ऑलराउंडर कनिष्क चौहान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 46 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 33 रन देकर 3 विकेट भी चटकाए. कनिष्क के बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार दिया गया.