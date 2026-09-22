दिल्ली प्रीमियर लीग में 'मैच फिक्सिंग' पर आया DDCA का बयान, जानें क्या कहा

हाल ही में समाप्त हुए 2026 दिल्ली प्रीमियर लीग में 'मैच फिक्सिंग' की आहट देखने को मिली है. अब इस पर दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने मंगलवार (22 सितंबर) को एक बयान भी जारी किया. एक फ्रेंचाइजी से जुड़े कुछ खिलाड़ियों में गड़बड़ी के आरोपों वाली खबर सामने आई थी, जिस पर दिल्ली बोर्ड ने अपना पक्ष रखा. बोर्ड ने साफ कर दिया अभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ है.

डीडीसीए ने अपने बयान में लिखा, "दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) ने दिल्ली प्रीमियर लीग से जुड़े कुछ खिलाड़ियों और एक फ्रेंचाइजी में कथित गड़बड़ी के बारे में हालिया खबरों को संज्ञान में लिया है. डीडीसीए यह साफ करना चाहता है कि इन खबरों में बताए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं और किसी सक्षम अधिकारी ने इनकी पुष्टि नहीं की है."

आगे लिखा गया, "एसोसिएशन का मानना ​​है कि केवल ऐसे आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति, खिलाड़ी या फ्रेंचाइजी के बारे में कोई नतीजा निकालना गलत होगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए, डीडीसीए ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है और अपने संज्ञान में आई जानकारी साझा की है, साथ ही अनुरोध किया है कि मामले की जांच सही और स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाए."

जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चलता है DDCA

बयान में आगे कहा गया, "बोर्ड ईमानदारी से समझौता करने वाली किसी भी गतिविधि के प्रति जीरो-टॉलरेंस का रवैया अपनाता है और सक्षम अधिकारियों के जरिए की जाने वाली किसी भी जांच में पूरा सहयोग करेगा. अगर जरूरत पड़ी, तो कोई भी कार्रवाई सक्षम अधिकारियों के निष्कर्षों और लागू नियमों व कानूनों के अनुसार सख्ती से की जाएगी. डीडीसीए का मानना ​​है कि आरोपों और साबित तथ्यों के बीच अंतर करना और सही प्रोसेस को अपना काम करने देना अहम है. एसोसिएशन दिल्ली में क्रिकेट की ईमानदारी, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है."

क्या है पूरा मामला

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ये खबरें एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद आईं, जिसमें पूर्व रणजी खिलाड़ी रचित भाटिया को मैच-फिक्सिंग के गंभीर दावे करते हुए दिखाया गया था. जिस मुकाबले की बात हो रही है वह टूर्नामेंट के तीसरे सीजन का सातवां मैच था, जो अरुण जेटली स्टेडियम में सेंट्रल दिल्ली किंग्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया था. भाटिया को यह नहीं पता था कि उनका वीडियो शूट किया जा रहा है, उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि उन्होंने टॉस से काफी पहले ही अहम जानकारी साझा कर दी थी.

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