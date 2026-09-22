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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर हरमनप्रीत कौर का बयान, 'हमने टूर्नामेंट से पहले...'

एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर हरमनप्रीत कौर का बयान, 'हमने टूर्नामेंट से पहले...'

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर ने टीम के प्रदर्शन की तारीफ की. उन्होंने टूर्नामेंट से पहले बिना हारे खेलने की तैयारी और युवा खिलाड़ियों के योगदान पर बात की.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 22 Sep 2026 05:12 PM (IST)
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भारत ने 2026 एशियाई खेलों में पहला गोल्ड मेडल महिला क्रिकेट इवेंट में जीता. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने फाइनल यानी गोल्ड मेडल के मैच में श्रीलंका को 147 रन से हराकर कमाल किया. हार और जीत का अंतर देखकर ही समझ आ रहा है कि भारत के लिए मुकाबला एकतरफा रहा. गोल्ड मेडल जीतने के बाद हरमनप्रीत ने बताया कि कैसे उन्होंने मैच से पहले ही इस बारे में बात की थी.

हरमनप्रीत कौर ने कहा कि गोल्ड मेडल जीतना उनके लिए बेहद शानदार एहसास है. उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम ने अजेय रहने को लेकर काफी बात की थी, लेकिन सबसे ज्यादा जोर अपने तय किए हुए अच्छे लेवल के मुताबिक खेलने पर था. हर मैच में खिलाड़ियों की अच्छी सोच देखकर उन्हें काफी खुशी हुई. जिस भी खिलाड़ी को मौका मिला, उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अच्छा प्रदर्शन किया.

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हर खिलाड़ी ने दिया अपना योगदान

कप्तान ने कहा कि पूरी टीम के तौर पर वे यही चाहते थे कि अजेय रहते हुए लगातार अच्छे लेवल का प्रदर्शन किया जाए. टीम ने जिस सोच के साथ टूर्नामेंट शुरू किया था, खिलाड़ियों ने उसे मैदान पर पूरे भरोसे के साथ लागू किया. हरमनप्रीत के मुताबिक, सभी खिलाड़ियों का इस तरह आगे बढ़कर प्रदर्शन करना टीम के लिए काफी अच्छा रहा.

युवा गेंदबाजों की भी तारीफ

हरमनप्रीत ने टीम की गेंदबाजी इकाई को भी खास श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि गेंदबाजी पर टीम ने काफी मेहनत की थी. युवा गेंदबाज क्रांति गौड़ और नंदिनी कश्यप ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली और पावरप्ले में उनकी गेंदबाजी शानदार रही. उन्होंने बताया कि गेंदबाजी कोच और सपोर्ट स्टाफ ने इन दोनों खिलाड़ियों के साथ इस पर काफी काम किया था.

स्पिन हमारी मुख्य ताकत

हरमनप्रीत ने कहा कि युवा खिलाड़ियों के अलावा टीम की स्पिन गेंदबाजी उसकी मुख्य ताकत बनी हुई है. श्रेयंका पाटिल और दीप्ति शर्मा लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हैं और टीम के लिए मैच जिताने वाली भूमिका निभाती हैं. उन्होंने कहा कि टीम में अनुभव और युवा प्रतिभा का सही संतुलन रहा और सभी खिलाड़ियों ने जरूरत के समय अपना योगदान दिया.

यह भी पढ़ें: भारत के खिलाफ 2 रन से हार के बाद जापान कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'आखिरी गेंद...'

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
HARMANPREET KAUR Asian Games 2026
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